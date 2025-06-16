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Savunma

Baykar-Leonardo ortaklığı fuara damga vurdu! Bayraktar ile Cingolani imzaları attı

Dünyanın en köklü ve büyük havacılık fuarlarından biri olan Paris AirShow'da Baykar rüzgarı esti. Selçuk Bayraktar ve Leonardo CEO'su Cingolani anlaşma imzaladı. Baykar ile Leonardo arasında duyurulan anlaşmayla iki şirket, LBA Systems adlı ortak girişimi kurdu.

HABER MERKEZİ16 Haziran 2025 Pazartesi 15:17 - Güncelleme:
Baykar-Leonardo ortaklığı fuara damga vurdu! Bayraktar ile Cingolani imzaları attı
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Paris AirShow, 55. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 16-22 Haziran tarihlerinde Paris-Le Bourget Havalimanı'nda düzenlenecek etkinlik, havacılık ve uzay sektörünün liderlerini, yeniliklerini ve geleceğin teknolojilerini bir araya getirecek.

Küresel SİHA pazarının lider firması Baykar ile dünyanın en büyük savunma şirketlerinden Leonardo arasında kurulan ortak girişimin bir anlamda "uluslararası lansmanı" fuarda yapıldı.

Fransa'nın Paris kentinde, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Leonardo CEO'su Roberto Cingolani, Baykar ile Leonardo arasında savunma ve havacılık alanlarında kurulan stratejik ortaklık kapsamında imzalanan ortak girişim anlaşmasının törenine katıldı.

Dünyanın en köklü ve büyük havacılık fuarlarından biri olan Paris AirShow'da duyurulan anlaşmayla iki şirket, LBA Systems adlı ortak girişimi kurdu.

BAYKAR-LEONARDO ORTAKLIĞININ DAMGA VURDUĞU FUARDA İSRAİLLİ STANTLARA SİYAH BRANDA ÇEKİLDİ

Paris Airshow'da bulunan İsrailli şirketlere ait stantları gece saatlerinde siyah brandalarla kapattı. Fransa, kararı İsrailli şirketlerin bomba ve diğer saldırı silahlarını sergiledikleri gerekçesiyle aldığını açıkladı. Fransız bir yetkili, kararın İsrailli firmaların Fransız güvenlik kurumunun stantlardan silahların kaldırılması yönündeki talimatına uymaması üzerine Fransız yetkililerden geldiğini söyledi. Ayrıca, kararın İsrail tarafına bildirildiği belirtildi.

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