İtalya'nın savunma ve havacılık devi Leonardo'ya ortak olan Baykar, ürün potrföyünü genişletmeye hazırlanıyor. Baykar ürün gamına ilk kez radar ve kargo İHA'ları da dahil edecek. Baykar, resmi sitesinde Akıncı SİHA'yı temel alacak insansız kargo uçağının kavramsal tasarımına ilişkin projeyi portföyüne ekledi. Ayrıca radar geliştirme projesine de yer verilirken S-bant erken uyarı radarının geliştirileceği belirtiliyor.

Baykar, İtalyan havacılık devi Leonardo ile insansız hava sistemleri alanında bir ortak girişim kurmak üzere anlaşmıştı. İki dev ortak mutabakat zaptı imzalarken, girişimin İtalya merkezli olacağı, üretimin ise her iki ülkede yapılacağı belirtilmişti. Bu arada savunma sanaii ihracatında Baykar liderliğini korurken Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün dün yaptığı açıklamada "Savunma ve havacılık ihracatımız 2025 Mart ayında bir önceki yılın mart ayına göre yüzde 147'lik tarihi bir artış rekoru kaydederek 358 milyon dolardan 884 milyon dolara yükseldi" dedi.