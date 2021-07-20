AA 20 Temmuz 2021 Salı 10:25 - Güncelleme: 20 Temmuz 2021 Salı 10:35

Baykar tarafından yapılan açıklamada, Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz. Milletimize ve tüm İslam alemine sağlıklı ve mutlu bir Kurban Bayramı dileriz." denildi.