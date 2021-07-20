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Savunma

Baykar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesinin kavramsal tasarım görsellerini paylaştı

Baykar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesinin kavramsal tasarım görsellerini paylaştı.

AA20 Temmuz 2021 Salı 10:25 - Güncelleme: 20 Temmuz 2021 Salı 10:35
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Baykar tarafından yapılan açıklamada, Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz. Milletimize ve tüm İslam alemine sağlıklı ve mutlu bir Kurban Bayramı dileriz." denildi.

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