<p>Baykar tarafından yapılan açıklamada, Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz. Milletimize ve tüm İslam alemine sağlıklı ve mutlu bir Kurban Bayramı dileriz.' denildi.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/07/20/baykar-200720211626766160f994ee6a.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/07/20/baykar2-2007202116267661600115fcfa.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/07/20/25128598.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/07/20/25128601.jpg'/>