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Baykar Piaggio Aerospace'in CEO'su belli oldu

Baykar'ın Piaggio Aerospace'te halihazırda operasyon direktörü olarak görev yapan İtalyan Giovanni Tomassini'nin üst yönetici (CEO) olarak atandığı bildirildi.

AA3 Temmuz 2025 Perşembe 17:23 - Güncelleme:
Baykar Piaggio Aerospace'in CEO'su belli oldu
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Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Baykar Piaggio Aerospace Yönetim Kurulu, mevcut Operasyon Direktörü (COO) Giovanni Tomassini'nin şirketin yeni üst yönetici (CEO) olarak atandığını duyurdu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 1964 doğumlu olan Tomassini'nin, Milano Politeknik Üniversitesi'nden makine mühendisliği yüksek lisans derecesine sahip olduğu ve 2009 yılından bu yana Piaggio Aerospace'te çalıştığı belirtildi.

Tomassini'nin daha önce Ansaldo Sistemi Industriali ve Aermacchi firmalarında da üretim müdürü olarak çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baykar Genel Müdürü ve Baykar Piaggio Aerospace Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "Giovanni'nin atanması, mevcut yönetimin yetkinliklerine duyulan güvenin ve süreklilik tercihinin bir göstergesidir. Olağanüstü yönetim yıllarının ardından, şirket artık Piaggio Aerospace'in mirasını Baykar'ın yenilikçiliği ve uzmanlığıyla birleştiren yeni bir sanayi vizyonuyla yeniden yapılanmaya başlayabilir. Giovanni'nin deneyimi, bu yolun somutlaşmasında ve şirketin sanayi gelişimi ve uluslararası büyümede yeni bir döneme girmesinde kritik rol oynayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bu arada Baykar 27 Aralık 2024'te yaptığı açıklamada, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı ülkenin havacılık devi firması Piaggio Aerospace'in Baykar'a satışına onay verdiğini duyurmuştu.

Baykar'ın, İtalya'nın 140 yıllık havacılık devi Piaggio Aerospace'in satın alma süreci 30 Haziran'da atılan son imzalarla tamamlanmıştı.

Bu gelişme, İtalya ve Türkiye başta olmak üzere dünya genelinde büyük yankı yaratmıştı.

  • Giovanni Tomassini
  • Baykar Piaggio Aerospace

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