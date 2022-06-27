Baykar resmen duyurdu! 3 adet Bayraktar TB2 SİHA ücretsiz verilecek

Baykar Teknoloji, Ukrayna halkının "Halkın Bayraktar'ı" adı altında başlattığı kampanyaya 3 adet Bayraktar TB2 SİHA hibe ettiğini duyurdu.

Rusya'nın acımasız saldırıları sonrası Ukrayna halkı ülke savunmasına destek olmak için "Halkın Bayraktar'ı" adı altında bir bağış kampanyası başlatmıştı. Kampanyaya Ukrayna'nın tanınmış isimleri, gazetecileri, sanatçıları, futbolcuları da destek vermişti.

3 ADET BAYRAKTAR TB2 SİHA VERİLECEK

Bayraktar TB2 SİHA alabilmek için yapılan kampanyaya Baykar kayıtsız kalmadı. Baykar'dan yapılan açıklamada 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'nın Ukrayna'dan hiçbir ücret talep edilmeksizin hibe edildiği duyuruldu.

Baykar'dan yapılan açıklama ise şu şekilde: "Ukrayna halkının vatanlarını savunabilmek adına Bayraktar TB2 SİHA alabilmek için "Halkın Bayraktar'ı" adıyla düzenlediği bağış kampanyasının çok kısa bir sürede başarıyla tamamlandığını öğrendik.

Kamuoyunun tanıdığı isimler, gazeteciler, sanatçılar, futbolcular, iş insanları, sıradan insanlar hatta çocuklar bu kampanyanın başarıya ulaşabilmesi adına büyük veya küçük demeden bağışlar yaparak ülkelerini desteklemek için katkıda bulundular.

Vatansever Ukrayna halkının belirledikleri hedefe ulaşma arzusu ve dayanışma ruhu bizi de etkiledi. Baykar olarak toplanan bağışlar ile alınması hedeflenen 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna'ya hibe ediyoruz. Bu hedef için toplanan tüm bağışın ise Ukrayna'nın onurlu halkının faydasına kullanılmasını rica ediyoruz."

Baykar olarak adil bir çözümü arzuladığımızı ve kalıcı bir barış için dua ettiğimizi saygıyla bildiririz.