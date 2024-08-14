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Savunma

Baykar üretimi Kalkan DİHA bir testi daha geçti!

Baykar tarafından geliştirilen ve istihbarat ile keşif görevlerinde kilit rol alacak olan 'Bayraktar Kalkan Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı'nın (DİHA), sistem tanımlama testi yapıldı.

DHA14 Ağustos 2024 Çarşamba 12:41 - Güncelleme:
Baykar üretimi Kalkan DİHA bir testi daha geçti!
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Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 42'nci uçuşunu gerçekleştiren Bayraktar Kalkan DİHA'nın, sistem tanıma testini başarıyla gerçekleştirdiği belirtildi. Paylaşımda, testin videosu da yer aldı.

GECELERİ YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GÖRÜNTÜ ALABİLİYOR

Otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen 'Bayraktar Kalkan DİHA', uçuş testini Baykar tarafından tamamen milli ve özgün olarak geliştirilen Baykar BG-160 kamerasıyla takip ediyor, Elektro-Optik Sistem sayesinde geceleri de yüksek çözünürlüklü görüntü alabiliyor.

7 SAATTEN FAZLA HAVADA KALABİLİYOR

Milli DİHA, gece ve gündüz keşif, gözetleme ve hedef tespiti görevlerini başarıyla tamamlıyor. Piste ihtiyaç duymadan üs bölgelerinde ve yüzer platformlarda görev uçuşları gerçekleştirebiliyor. Gücünü 4 elektrikli motor ve 1 düşük tüketimli benzinli motordan alan Kalkan DİHA, elektrik motorlarıyla dikey kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçerek seyrini sadece benzin motoru ile gerçekleştiriyor. Bu motorlar ile 14 bin 500 feet irtifaya çıkan DİHA, 7 saatten fazla görev uçuşu yapabiliyor. Dikey kalkış ve iniş yapabilen DİHA, herhangi bir piste ihtiyaç duymadan üs bölgelerinde ve yüzer platformlarda rahatlıkla görev uçuşları gerçekleştirebiliyor.

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