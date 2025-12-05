İSTANBUL 19°C / 11°C
Savunma

Baykar ve Roketsan'dan harika işbirliği! Bayraktar TB3 yine ıskalamadı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, NSosyal hesabından, Bayraktar TB3'ün MAM-T Mühimmat Atışı ve MAM-L Mühimmat Atışı testlerine ilişkin görüntülerini paylaştı. Roketsan'dan teste ilişkin yapılan açıklamada ise 'Türk SİHA'larının keskin pençesi MAM mühimmatlarımız ile güçlenmeye devam ediyoruz' denildi.

5 Aralık 2025 Cuma 20:35
Baykar ve Roketsan'dan harika işbirliği! Bayraktar TB3 yine ıskalamadı
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün MAM-T Mühimmat Atışı ve MAM-L Mühimmat Atışı testlerine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Roketsan'dan ise teste ilişkin paylaşım yapıldı. Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, platformun Bayraktar TB3 olduğu, hedefin ise sabit kara hedefi olduğu belirtildi. Paylaşımda ayrıca, "Türk SİHA'larının keskin pençesi MAM mühimmatlarımız ile güçlenmeye devam ediyoruz" denildi.

MAM-T HAKKINDA

MAM-T Akıllı Mühimmat, insansız hava araçları ve hafif taaruz uçakları için kritik hava/yer görevlerine yönelik geliştirilmiştir. MAM-T, sabit kanat yapısı ve geliştirilmiş harp başlığı ile daha uzun menzillerde, sabit ve hareketli hedeflere karşı yüksek vuruş ve etkinliğe sahiptir.

MAM-L HAKKINDA

Mini Akıllı Mühimmat[MAM-L], düşük ağırlığı ile insansız hava araçları[İHA], hafif taarruz uçakları havayer görevlerine yönelik geliştirilmiştir. MAM-L, sabit ve hareketli hedeﬂere karşı alternatif harp başlıkları ile yüksek vuruş hassasiyeti ve etkinliğe sahiptir.

