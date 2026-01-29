İSTANBUL 16°C / 12°C
Savunma

Baykar ve ROKETSAN'dan muazzam işbirliği! AKINCI hedefi tam isabetle vurdu

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI, Türk savunma sanayi ROKETSAN üretimi TEBER-82 Kanatlı Güdüm Kiti ile havalanarak gerçekleştirdiği atışta hedefi tam isabetle vurdu.

HABER MERKEZİ29 Ocak 2026 Perşembe 21:20 - Güncelleme:
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bayraktar AKINCI, muharebe yeteneklerini kanıtladığı uçuş testlerine bir yenisini daha ekledi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayraktar AKINCI. TEBER-82 Mühimmat Atış Testi. Tam İsabet" ifadelerini kullandı.

"KESKİN VURUŞ, GÜVENİLİR SONUÇ"

ROKETSAN'dan yapılan açıklamada ise TEBER-82 Güdüm Kiti'nin Bayraktar AKINCI platformundan sabit kara hedefine atıldığı ifade edilerek, "Entegre yapı, keskin vuruş, güvenilir sonuç" ifadelerine yer verildi.

TEBER GÜDÜM KİTİ

MK-81 ve MK-82 Genel Maksat Bombaları'nın vuruş kabiliyetinin artırılması amacıyla entegre edilen bir yüksek hassasiyetli güdüm kitidir.

TEBER, Genel Maksat Bombaları'nı Ataletsel Ölçüm Birimi[AÖB], Küresel Konumlama Sistemi [KKS]ve aktif Lazer Arayıcı Başlığı [LAB] kullanarak akıllı bir silah sistemi hâline getirmektedir. Teber sabit hedeflerin yanı sıra hareketli hedefler karşısında da yüksek hassasiyette vuruş kabiliyeti getirmektedir. Teberin yaklaşma sensörü opsiyonu da mevcuttur.

