İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2025 Cuma / 11 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4311
  • EURO
    36,3385
  • ALTIN
    3051.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Baykar'a Avrupa'da yeni bir kapı daha aralanıyor: Savunma deviyle güçlerini birleştirebilir
Savunma

Baykar'a Avrupa'da yeni bir kapı daha aralanıyor: Savunma deviyle güçlerini birleştirebilir

Türk savunma devi Baykar'ın İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i satın almasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso, Baykar'ın Piaggio Aerospace'ın ardından İtalyan savunma devi Leonardo ile de güçlerini birleştirebileceğini söyledi.

AA10 Ocak 2025 Cuma 16:28 - Güncelleme:
Baykar'a Avrupa'da yeni bir kapı daha aralanıyor: Savunma deviyle güçlerini birleştirebilir
ABONE OL

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso, "Baykar, Piaggio Aerospace'i satın almasının ardından İtalyan savunma devi Leonardo ile güçlerini birleştirebilir." dedi.

Urso, Senato'da kendisine yöneltilen bir soru üzerine İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'in, Baykar tarafından satın alınmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Baykar ile yapılan anlaşmanın Türkiye ve İtalya arasındaki teknolojik ve endüstri işbirliğinin ana hatlarının belirlenmesine katkı sağladığını belirten Urso, "Baykar, Piaggio Aerospace'i satın almasının ardından İtalyan savunma devi Leonardo ile güçlerini birleştirebilir. " dedi.

Urso, İtalya'da havacılık sektörünü ve Avrupa Birliği'ndeki (AB) liderliklerini güçlendirmek için Leonardo gibi güçlü şirketlerin daha fazla ittifak kurması gerektiğini sözlerine ekledi.

Baykar, İtalya'nın 1884 yılında kurulan köklü havacılık firması Piaggio Aerospace'i geçen ay satın aldığını duyurmuştu.

İtalyan havacılık ve savunma devi Leonardo, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsüne göre dünyanın 13'üncü ve Avrupa'nın 2'nci büyük savunma şirketi konumunda bulunuyor.

Türk savunma devi lider olacak! Tarihi hamle Avrupa'da gündem oldu

Tarihinde eşine rastlanmadık hamle! ABD'den çekinen ülkelere Türk savunma devi çare olacak

Baykar'a Avrupa'da yeni üs: Satış resmen onaylandı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.