İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2024 Cuma / 26 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2374
  • EURO
    36,8304
  • ALTIN
    2977.27
  • BIST100
    10019.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Baykar'a Avrupa'da yeni üs: Satış resmen onaylandı
Savunma

Baykar'a Avrupa'da yeni üs: Satış resmen onaylandı

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı, havacılık firması Piaggio Aerospace'in Baykar'a satışına onay verdi.

Haber Merkezi27 Aralık 2024 Cuma 14:01 - Güncelleme:
Baykar'a Avrupa'da yeni üs: Satış resmen onaylandı
ABONE OL

Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio Aerospace'in yeni sahibi olacak.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı ülkenin havacılık devi firması Piaggio Aerospace'in Baykar'a satışına onay verdi. Dünyanın en büyük silahlı insansız hava aracı (SİHA) şirketi olan Baykar, İtalya'nın 1884 yılında kurulan köklü havacılık firması Piaggio Aerospace'i satın almak için düzenlenen ihalede en iyi teklifi veren firma oldu. Baykar çekişmeli bir sürece sahne olan ihaleyi farklı ülkelerden teklif veren rakiplerini geride bırakarak kazandı. Baykar, ihale sürecinde finansal değerleme çalışmalarını Pragma Danışmanlık ile yürüttü.

Havacılık sektöründe "gökyüzünün Ferrarisi" olarak bilinen P.180 Avanti iş jetleri ve uçak motorları üretimiyle tanınan Piaggio Aerospace, aynı zamanda bakım, onarım ve revizyon (MRO) hizmetleriyle İtalya'nın savunma sanayisi ekosisteminde stratejik bir role sahip bulunuyor. Piaggio, 140 yıllık geçmişiyle İtalya'nın teknoloji altyapısına önemli katkılar sunmasıyla tanınıyor.

Şirketin yeniden faaliyete geçmesinin net ve iddialı bir endüstriyel vizyonla güvence altına alındığını belirten İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso, "Altı yıllık bekleyişin ardından Piaggio Aerospace'e bir gelecek sunuyoruz. Ülkemiz için stratejik bir varlık olan bu şirket, uzun vadeli bir üretim perspektifiyle yeniden canlandırılırken, kurumsal yapılar ve iş gücü korunuyor." ifadelerini kullandı.

- ÜRETİM KAPASİTESİ GÜÇLENECEK

Bu satın almayla birlikte Baykar, Avrupa havacılık pazarındaki etkisini artırırken, Piaggio'nun tarihi mirasını koruyarak üretim kapasitesini güçlendirmesini sağlayacak. Baykar'ın gelecek vizyonuyla birlikte şirketin İtalya'da sağladığı istihdamın büyümesi de hedefleniyor. Baykar'ın bu stratejik adımı Türk havacılık sanayisinin global düzeydeki başarılarına bir yenisini eklerken, bu anlaşmayla birlikte Piaggio'nun tarihi kimliği de geleceğe taşınacak.

Baykar, 2023'te 1,8 milyar dolarlık ihracat yaparak Türkiye'deki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. ABD Merkezli düşünce kuruluşu CNAS'in (Yeni Amerika Güvenlik Merkezi) raporuna göre, Türkiye dünya İHA ihracat pazarının yüzde 65'ini domine ediyor. En yakın ABD'li rakibinden 3 kat daha büyük olan Baykar ise tek başına bu pazarın yaklaşık yüzde 60'ına sahip bulunuyor. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, toplamda 35 ülkeye Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar AKINCI TİHA ihracatı gerçekleştiriyor.

BAKAN KACIR: HAYIRLI OLSUN

140 yıllık İtalyan havacılık firması Piaggio Aerospace'in millî gururumuz Baykar tarafından alınması, Türk havacılığının ve Baykar'ın küresel ligde eriştiği başarı seviyesinin de bir göstergesi. Bu iş birliği, aynı zamanda Türkiye-İtalya arasındaki dostluk bağlarının ve ekonomik ilişkilerin güçlenmesine de hizmet edecektir. Hayırlı olsun!

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.