Baykar'dan Avrupa'da dengeleri değiştirecek imza! Selçuk Bayraktar: Yeni nesil çözümler geliştireceğiz

Küresel SİHA ihracat pazarının lider firması Baykar, dünyanın en büyük savunma şirketlerinden Leonardo ile başta insansız sistemler olmak üzere yapay zeka ve uzay konularında da işbirliği anlaşması imzaladı.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, anlaşma çerçevesinde iki firma, İtalya'da ortak SİHA üretimi gerçekleştirecek. Baykar'ın SİHA ve yapay zeka teknolojisindeki kabiliyeti, Leonardo'nun görev sistemleri, faydalı yükler ve sertifikasyon yetenekleriyle birleşecek. İki firma işbirliklerini uzay çalışmaları alanına da taşıyacak.

İtalya'da kurulacak ortak girişim, insansız hava sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve bakımı gibi başlıkları kapsayacak.

- İTALYA SAVUNMA BAKANI CROSETTO DA KATILDI

İtalya'nın başkenti Roma'da, Leonardo Genel Merkezi'nde düzenlenen imza törenine İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto da katıldı.

Ortak girişimin mutabakat zaptını Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Leonardo Üst Yöneticisi (CEO) ve Genel Müdürü Roberto Cingolani imzaladı.



Ortaklık, Baykar'ın operasyonel etkisini küresel piyasalarda kanıtlamış sektör lideri insansız platformlarıyla, Leonardo'nun görev sistemleri, faydalı yük tasarımı ve Avrupa'daki ilgili uzay ve havacılık sertifikasyonları konusundaki uzmanlığını bir araya getirecek. Sonraki 10 yılda, Avrupa'daki insansız savaş uçakları, silahlı İHA'lar ve taarruzi İHA pazarının 100 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

- UZAY ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLECEK

Her iki şirket de halihazırda insansız hava araçları, elektronik sistemler, faydalı yükler, C4I (Komuta, Kontrol, İletişim, Bilgisayarlar ve İstihbarat), yapay zeka, entegre görev sistemleri, uzay ekipmanları ve hizmetleri alanlarında faaliyet gösteriyor.

Bu durum çok alanlı ekosistemlerin birlikte uyumlu şekilde çalışabilmesini sağlayacak. Anlaşma kapsamında Baykar ile Leonardo, Avrupa ve uluslararası pazarlarda oluşan fırsatları birlikte değerlendirmeyi ve uzay sektöründeki yeni sinerjilerden faydalanmayı hedefliyor.

- "YENİ NESİL ÇÖZÜMLER GELİŞTİRECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, silahlı insansız hava aracı geliştirilmesi, üretimi ve dünyaya ihracatı alanında küresel lider olan Baykar olarak her zaman insansız havacılık alanında yeniliklerin sınırlarını zorlamaya odaklandıklarını belirtti.

Bayraktar, şunları kaydetti:



"Leonardo'nun dünyaca bilinen C4I sistemleri ve yapay zeka teknolojileri konusundaki güçlü temeli, bu işbirliğinin etkisini daha da artırıyor. Leonardo'yla kurduğumuz bu stratejik ortaklık, teknoloji ayak izimizi genişletmemizde ve küresel varlığımızı güçlendirmemizde de önemli bir kilometre taşı. Baykar olarak etik yapay zeka destekli teknolojilerimizi Leonardo'nun yapay zeka teknolojileri alanındaki engin kabiliyetleriyle birleştirerek insansız hava sistemlerinin geleceğini belirleyecek yeni nesil çözümler geliştireceğiz. Bu sinerji gelecek için yapay zekâ destekli hava üstünlüğünü beraberinde getirecek."

- "BÜYÜK BİR ADIM: YENİ ULUSLARARASI İTTİFAK"

Leonardo CEO'su ve Genel Müdürü Roberto Cingolani ise Baykar'la birlikte insansız teknolojiler alanında, savunmanın geleceğinde giderek daha merkezi bir rol üstlenecek yeni bir referans oyuncusu meydana getirdiklerini belirtti.

Cingolani, "Bugün insansız sistemlerde ileriye doğru büyük bir adımı temsil eden yeni bir uluslararası ittifaka imza atarak özellikle Avrupa piyasasında yeni fırsatlar oluşturuyoruz. Günümüzde savunma sektörü, insansız sistemleri, yapay zeka, altıncı nesil savaş uçakları, siber güvenlik ve uzay gibi eşi benzeri görülmemiş sınamalarla karşı karşıya bulunuyor. Bu çerçevede gelişmeyi hızlandırmak ve küresel güvenliği temin etmek için teknolojik işbirliğinin hem gerekli hem de acil olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- ORTAK GİRİŞİMİN MERKEZLERİ

Ortak girişim, Leonardo'nun insansız platformlar alanında ihtisaslaşmış Ronchi dei Legionari merkezinde faaliyet gösterecek. Ayrıca Torino'daki üretim tesisleri ve entegre çok alanlı teknolojilerin geliştirilmesi için Roma Tiburtina'daki tesis kullanılacak. Uzay sektörü için ortak çözümler ise Nerviano'da geliştirilecek.

- LEONARDO EUROFİGHTER'DA PAY SAHİBİ

Uzay-havacılık, savunma ve güvenlik sektörünün en büyük küresel oyuncularından olan uluslararası sanayi grubu Leonardo'nun dünya genelinde 53 bin çalışanı bulunuyor.

Küresel güvenliğe helikopter, elektronik, hava araçları, siber ve güvenlik ile uzay sektörleri özelinde yaklaşan şirket, bu sektörlerde yürütülen Eurofighter, NH-90, FREMM, GCAP ve Eurodrone gibi uluslararası işbirliklerinde pay sahibi.

İtalya, Birleşik Krallık, Polonya ve ABD'de geniş üretim kabiliyetine sahip olan Leonardo'nun Leonardo DRS (yüzde 72,3), MBDA (yüzde 25), ATR (yüzde 50), Hensoldt (yüzde 22,8), Telespazio (yüzde 67), Thales Alenia Space (yüzde 33) ve Avio (yüzde 29,6) gibi bağlı ortaklıkları, ortak girişimleri ve pay sahiplikleri bulunuyor.

Milano Borsası'nda (LDO) işlem gören Leonardo, 2023 yılında 17,9 milyar avro tutarında yeni sipariş alırken sipariş defteri 39,5 milyar avro ve konsolide geliri 15,3 milyar avro olarak kaydedildi.

MIB ESG endeksinde yer alan şirket, 2010 yılından beri Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksleri'nde (DJSI) de bulunuyor.

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