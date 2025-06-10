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Savunma

Baykar'dan bir ilk! Milli SİHA'lar Fransa yolcusu

Türkiye'nin milli gururu Baykar'dan dikkat çeken bir adım geldi. Baykar tarafından geliştirilen milli teknoloji ürünlerinin Paris AirShow'da ilk kez sergileneceği ifade edildi. Küresel SİHA pazarının lider firması Baykar ile dünyanın en büyük savunma şirketlerinden Leonardo arasında kurulan ortak girişimin bir anlamda 'uluslararası lansmanı' fuarda gerçekleştirilecek.

AA10 Haziran 2025 Salı 16:13 - Güncelleme:
Baykar'dan bir ilk! Milli SİHA'lar Fransa yolcusu
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Paris AirShow, 55. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 16-22 Haziran tarihlerinde Paris-Le Bourget Havalimanı'nda düzenlenecek etkinlik, havacılık ve uzay sektörünün liderlerini, yeniliklerini ve geleceğin teknolojilerini bir araya getirecek.

Küresel SİHA pazarının lider firması Baykar ile dünyanın en büyük savunma şirketlerinden Leonardo arasında kurulan ortak girişimin bir anlamda "uluslararası lansmanı" fuarda yapılacak.

LBA Systems ismiyle hayata geçirilen ortaklık için Leonardo Üst Yöneticisi (CEO) ve Genel Müdürü Roberto Cingolani ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, fuar öncesinde videolu bir davet mesajı yayınladı.

"BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN"

Cingolani, mesajında, "Leonardo ve Baykar arasındaki güçlü sinerji bu ortak girişimin en önemli özelliği. En gelişmiş elektronikleri, sensörleri, kameraları ve teknolojileri, Baykar'ın farklı boyutlarda ürettiği en gelişmiş insansız hava araçlarıyla birleştirebiliriz. Bir şey mi görmek istiyorsunuz? Dronları, faydalı yük taşıma sistemleri görmek mi istiyorsunuz? Ekibi mi görmek istiyorsunuz? Paris'te görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin." dedi.

Selçuk Bayraktar da "LBA Systems, mühendisliğin iki ağır topunu ortak vizyonla bir araya getiriyor. Baykar'ın savaşta kendini kanıtlamış teknolojileri ile Leonardo'nun Avrupa deneyimi ve sistem entegrasyonu mükemmel bir ittifak oluşturuyor. Gelin tanışalım, bağlantı kuralım ve bu heyecan verici günlere birlikte katılalım." ifadesini kullandı.

LBA Systems ortaklığı, Türk ve İtalyan savunma sanayilerinin küresel pazardaki rekabet gücünü artırmak için önemli bir potansiyel sunuyor.

MİLLİ SİHA'LAR İLK KEZ PARİS'TE

Baykar tarafından geliştirilen milli teknoloji ürünleri de Paris AirShow'da ilk kez sergilenecek.

Baykar, statik alanda Bayraktar AKINCI TİHA, Bayraktar TB3 SİHA ve Kemankeş 1 Mini Akıllı Seyir Füzesi'ni tanıtacak.

Bayraktar AKINCI, yüksek yük kapasitesi ve uzun menzilli görev kabiliyetiyle dikkati çekerken, Bayraktar TB3, kısa pistli gemilerden kalkış-iniş yapabilen dünyadaki ilk SİHA olarak öne çıkıyor. Kemankeş 1 ise yapay zeka destekli optik güdüm sistemi ve 200 kilometrenin üzerindeki operasyonel menziliyle stratejik hedeflere karşı yüksek hassasiyet sunuyor.

Dünyanın en büyük SİHA şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 35, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 15 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

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