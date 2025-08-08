Chery, MKE gibi dev yatırımlarla gündeme gelen Samsun, şimdi de BAYKAR'ın 400 dönümlük alanda gerçekleştireceği yatırımla gündeme geldi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, özel bir endüstri bölgesi ile yatırımın Samsun'da hayata geçeceğini ifade etti.

Milli teknoloji hamlesinin mimarı BAYKAR'ın Samsun'daki yatırımı hakkında bilgi veren Başkan Doğan, "Dünyanın savunma ve havacılık alanında önemli kuruluşlarından, milli teknoloji hamlemizin mimarı 'BAYKAR', Anadolu'daki ilk üretim üssünü 400 dönümlük özel endüstri bölgesi ile Samsun'umuzda kuruyor. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı Samsun'umuzun yüzyılı oluyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'a, Haluk Bayraktar'a ve Selçuk Bayraktar'a, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız, Samsun Milletvekilimiz Mehmet Muş'a ve emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Ülkemize ve gazi şehir Samsun'umuza hayırlı olsun" dedi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İHA ŞİRKETİ

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83'ünü ihracattan elde etti.

2023'te 1.8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, ülkemizdeki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı.

Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olan Baykar, 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürdü ve gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde ederek 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

2023 ve 2024 yıllarında Türkiye'deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

2023'te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı.

Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 35 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 15 ülke ile olmak üzere toplam 36 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.