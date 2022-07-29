BAYKAR'dan heyecanlandıran Bayraktar TB3 paylaşımı!

Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar insansız hava araçları arasına yeni bir üye katılıyor.

Şirketin CTO'su Selçuk Bayraktar'ın yaptığı açıklamalara göre, Bayraktar TB-3 ismiyle çıkacak olan SİHA, gelecek dönemde hizmete girecek TCG Anadolu amfibi hücum gemisi üzerinde bulunan kısa pistten kalkış yapabilecek.

TCG Anadolu amfibi hücum gemisi, geçtiğimiz yıl suya indirildi ve son montaj işlemlerine başlandı.

Fakat ABD, uyguladığı ambargo ile dikey iniş-kalkış yapabilen F-35B ve diğer F-35 jetlerinin satışını iptal etti.

Bunun ardından Türkiye, TCG Anadolu'yu SİHA ve helikopter gemisine çevirme kararı aldı.

Bu doğrultuda geliştirilen Bayraktar TB3 ise özellikleri bakımından TB2'lerin geliştirilmiş ve katlanabilen kanat yapısına sahip bir versiyonunu olarak karşımıza çıkacak. Yukarıda yer alan Baykar tarafından paylaşılmış görselde kanatların katlanma yeri seçilemiyor olsa da önceki paylaşımlarda bu şekilde olacağı belirtildi.

Buna ek olarak, TB3'ün fiziksel olarak daha büyük olduğunu biliyoruz. Ayrıca TB2'nin neredeyse 3 katı kadar bir yük taşıyabildiği kanatlara biraz daha fazla ağırlık binecek. Bu nedenle SİHA'nın arka ayaklarının gövde yerine kanat altına konumlandırıldığını görüyoruz.

Bayraktar TB3'te yaşanan bir diğer güzel geliştirme ise motor tarafında. Zira bu hava aracında TUSAŞ Motor Sanayi ya da kısaca TEI tarafından üretilen 172 beygir gücündeki (TB2'den yüzde 61 daha güçlü) yerli TEI-PD170 Turbodizel Havacılık Motoru kullanılacak.

Geçtiğimiz aylarda TEI'nin ilgili motor için Baykar'a ilk teslimatı yaptığı bilgisi verildi. Bu motorları kullanan prototiplerin ise bu yıl içerisinde ilk uçuşunu gerçekleştireceği biliniyor. Yani TCG Anadolu envantere alındığında göreve hazır olacak.

BAYRAKTAR TB3'ÜN ÖZELLİKLERİ NELER?

-Kanat açıklığı: 14 metre

-Uzunluk: 8.35 metre

-Yükseklik: 2.6 metre

-Kalkış Ağırlığı: 1450 kilogram

-Maksimum seyir hızı: 125 knots-160 knots (300 km/s)

-Faydalı yük kapasitesi: 6 silah istasyonu – 280 kilogram

- Havada kalış süresi: 24+ saat

-Katlanır kanat yapısı

Kısa pistli uçak gemilerinden otomatik kalkış ve iniş kabiliyeti

-Görüş hattı ve ötesi haberleşme

-SATCOM uydu bağlantısı