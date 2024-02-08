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Savunma

Baykar'dan Suudi Arabistan hamlesi! Üretime başlanacak

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakında kurulacak fabrikada TB2 veya TB3 modelinin üretileceğini açıklayan Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, iki yıl içinde de Suudi Arabistan'da üretime başlamak için planlar yaptıklarını söyledi.

Yeni Şafak8 Şubat 2024 Perşembe 08:38 - Güncelleme:
Baykar'dan Suudi Arabistan hamlesi! Üretime başlanacak
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İnsansız hava aracı üreticisi (İHA) Baykar Makina, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında yapılacak fabrikada TB2 veya TB3 modelini üretmek için gün sayarken, Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Savunma Fuarı'nda yatırımlarla ilgili açıklama yaptı. Bayraktar, önümüzdeki iki yıl içerisinde Suudi Arabistan'da üretime başlamak için planlar yaptıklarını açıkladı.

YILDA 120 ADET İHA ÜRETİLECEK

500 kişinin istihdam edileceği fabrikanın inşasının sürdüğünü belirten Bayraktar, "Fabrikamız inşa ediliyor. İnşaatı bitirmek için yaklaşık 12 aya ihtiyacımız var. Daha sonra iç makine, ekipman ve organizasyon yapısına geçeceğiz. Ukrayna'daki fabrika büyük bir fabrika" dedi. Fabrikanın, yüda yaklaşık 120 adet İHA üretme kapasitesine sahip olacağım ifade eden Bayraktar, üretimin TB2'ye mi yoksa TB3'e mi odaklanacağının henüz netleşmediğini aktardı. Haluk Bayraktar, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın ise güvenlik sorunu olmayacağını ve fabrika inşasının durmayacağını sözlerine ekledi.

AKINCI ÜRETİMİ İKİ KATINA ÇIKACAK

Yeni Şafak'ın haberine göre, Baykar'ın önümüzdeki iki yıl içerisinde Suudi Arabistan'da da üretime başlamak için planlar yaptığını aktaran Bayraktar, şirketin 2024 hedeflerine dair de bilgi verdi. Haluk Bayraktar, firmanın, 2023'te 36 adet olan Akıncı üretimini iki katına çıkarmayı planladığını, TB2 üretimini 230 adet olarak sabit bırakacağını, Kızılelma ve TB3 modellerinden de 'onlarca' üretmeyi hedeflediğini kaydetti.

AKINCI VE TB2 ALAN ÜLKE SAYISI 32

Türk savunma sanayiinin ihracat şampiyonu BAYKAR, Bayraktar TB2 ve AKINCI tipi silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) ihracatlarına hızla devam ediyor. Şirket şu ana kadar 31 ülkeye Bayraktar TB2 SİHA, 8 ülkeye ise AKINCI TİHA ihraç etti. Hem AKINCI hem de Bayraktar TB2 ihraç edilen toplam ülke sayısı ise 32 olarak açıklandı. Şirketin ihracat gerçekleştirdiği 7 ülke, hem Bayraktar TB2 SİHA'yı hem de AKINCI TİHA'yı tedarik etti. 1 ülke ise yalnızca AKINCI TİHA tedariki için sözleşme imzaladı.

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