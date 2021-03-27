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Savunma

Bayraktar: AKINCI PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık

Baykar Savunma, AKINCI TİHA PT-3'ün bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

star.com.tr27 Mart 2021 Cumartesi 15:56 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 15:58
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AKINCI Prototip 3 ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Uçuşa ait görüntüleri Baykar, Twitter hesabından paylaştı.

Uçuş öncesi açıklamalarına yer verilen Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "27 Mart 2021. Bugün AKINCI Prototip 3 ilk uçuşunu yapacak inşallah. Birazdan bütün kontrolleri tamamlayıp havalandırmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar test sonrası ise, "AKINCI Prototip 3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Yerde bazı ilave testlerimiz olacak. Sonrasında da hangara dönecek." diye konuştu.

BAYKAR'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bayraktar AKINCI TİHA'nın uçuş testleri tüm hızıyla sürüyor!

Bayraktar AKINCI PT-3 bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Semalarımızda hür ve özgür...

SELÇUK BAYRAKTAR: ARTIK DAHA FAZLA YERDE TUTAMADIK

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ise şu notu düştü:

AKINCI PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık.

Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.

Bu arada uçuştan sonra kandil simidimizi de aldık.

Berat Kandili'miz mübarek olsun.

star.com.tr

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