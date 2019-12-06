Türk havacılık tarihi önemli kilometre taşlarından birini daha geride bıraktı. Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Türkiye, TİHA ile dünyadaki 4 ülkeden biri oldu

Türkiye, Bayraktar AKINCI’nın uçuşuyla birlikte bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biri oldu. Yerli ve milli imkânlarla BAYKAR Milli S/İHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge Tesisleri’nde geliştirilen ve Türkiye’nin en gelişmiş özelliklere sahip insansız hava aracı olan Bayraktar AKINCI TİHA, 1 Eylül 2019 tarihinde ilk motor testini gerçekleştirmişti.

Selçuk Bayraktar ilk uçuş görüntüsünü paylaştı

Baykar’ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından AKINCI TİHA'nın ilk uçuş görüntüsünü paylaştı.

Bayraktar mesajında, "TİHA - Tutku, İnanç, Hayal, Azim..." ifadelerini kullandı.

16 dakika havada kaldı

İlk motor çalıştırmasının ardından gerçekleştirilen testlerin de başarıyla tamamlanmasıyla Bayraktar AKINCI TİHA ilk uçuş testi için Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Hava Meydan Üs Komutanlığı’na intikal etti. Burada icra edilen taksi ve koşu testlerinin tamamlanmasıyla birlikte Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Sorunsuz tamamlanan tam otomatik taksi ve 15.19’daki kalkışın ardından 16 dakika havada kalan Bayraktar AKINCI seyir halinde gerçekleştirilen testlerin tamamlanmasını takiben ilk tam otomatik inişini de başarıyla icra etti.

Daha büyük, daha güçlü

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından aktif olarak kullanılan, Ukrayna ve Katar’a da ihraç edilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı’ndan daha uzun ve daha geniş olan Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı stratejik görevler icra edecek.

24 saat havada kalacak

24 saat havada kalabilen ve 40 bin feet servis tavanına sahip olan Bayraktar AKINCI 400 kilogram dâhili ve 950 kilogram harici olmak üzere toplam 1350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle ön plana çıkıyor.

5.5 ton kalkış ağırlığı bulunan Bayraktar AKINCI TİHA, 2 adet 450 HP gücünde turboprop motor ile gökyüzüne yükseliyor. Bayraktar Akıncı TİHA aynı zamanda 2x750 HP ve 2x200 HP güç üreten motorlar için de farklı konfigürasyonlarla da uçabilecek şekilde tasarlandı.

Milli mühimmatları kullanacak

Kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metre kanat açıklığına sahip olan hava aracı platformu tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi sayesinde yüksek uçuş güvenliği de sağlayacak. Faydalı yük kapasitesi sayesinde taşıyacağı milli mühimmatlarla görev icra edebilecek olan Bayraktar AKINCI, seyir füzesi atabilme yeteneği ile büyük bir güç çarpanı olacak.

Bayraktar AKINCI TİHA, TÜBİTAK/SAGE ve Roketsan tarafından üretilen milli mühimmatlar MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM füzelerini kullanabilecek. F-16’ların icra ettiği bazı görevleri de gerçekleştirecek olan Bayraktar AKINCI TİHA, burun kısmında bulunacak milli üretim AESA radarı ile yüksek durumsal farkındalığa sahip olacak olacak. Kanat altında taşıyacağı yerli ve milli hava-hava mühimmatları ile harekât icra edebilecek.

Gelişmiş yapay zeka

Bünyesinde EO/IR kamera, ASELSAN tarafından milli olarak üretilen AESA radarı, Görüş Hattı Ötesi (uydu) bağlantı ve elektronik destek sistemleri gibi kritik yükler taşıyacak olan hava aracı gelişmiş yapay zekâ özelliklerine de sahip olacak.

Ayrıca bulundurduğu 3 adet yapay zekâ bilgisayarıyla vasıtasıyla sensörlerden ve uçak üzerinde bulunan kameralardan aldığı verileri kaydederek bilgi toplayabilecek. Hiçbir dış sensöre veya Küresel Konumlama Sistemi’ne ihtiyaç duymadan hava aracının yatış, dikilme ve yönelme açılarını tespit edebilecek olan bu yapay zekâ sistemi, coğrafi bilgileri kullanarak çevresel farkındalık sağlayacak. Gelişmiş yapay zekâ sistemi elde ettiği verileri işleyerek karar verme özelliğine sahip olacak. İnsan gözüyle tespit edilemeyen kara hedeflerini tespit edebilecek olan yapay zekâ sistemi Bayraktar AKINCI’nın daha etkin kullanımını sağlayacak.

Yüksek durumsal farkındalık

Milli olarak geliştirilen AESA radar ile yüksek durumsal farkındalık ile görev icra edebilecek olan Bayraktar AKINCI TİHA, Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) ile elektro optik sistemlerin görüntü almakta zorlandığı kötü hava koşullarında dahi görüntü alarak kullanıcıya aktarabilecek. Meteoroloji radarı ve çok amaçlı hava radarını bünyesinde barındıracak olan hava aracı platformu bu kabiliyetleriyle sınıfında lider olacak.