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Bayraktar AKINCI TİHA ilk kez gökyüzüyle buluştu

BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), bugün Çorlu Hava Meydan Komutanlığında gerçekleştirilen ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

  • TRT Haber
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Türk havacılık tarihi önemli kilometre taşlarından birini daha geride bıraktı. Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.
 
Türkiye, TİHA ile dünyadaki 4 ülkeden biri oldu
 
Türkiye, Bayraktar AKINCI’nın uçuşuyla birlikte bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biri oldu. Yerli ve milli imkânlarla BAYKAR Milli S/İHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge Tesisleri’nde geliştirilen ve Türkiye’nin en gelişmiş özelliklere sahip insansız hava aracı olan Bayraktar AKINCI TİHA, 1 Eylül 2019 tarihinde ilk motor testini gerçekleştirmişti.
 
Selçuk Bayraktar ilk uçuş görüntüsünü paylaştı
 
Baykar’ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından AKINCI TİHA'nın ilk uçuş görüntüsünü paylaştı. 
 
Bayraktar mesajında, "TİHA - Tutku, İnanç, Hayal, Azim..." ifadelerini kullandı.
 
 

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