Bayraktar AKINCI isminin hakkını verdi! Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım

Türkiye'nin savunma sanayisi neferlerinden Baykar Teknoloji, Bayraktar AKINCI TİHA'nın Gök Vatan'daki 50 bin saatlik uçuşunu tamamladığını duyurdu. Bayraktar AKINCI TİHA hakkında Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Havacılığının Altın Çağı. İsminin hakkını veren AKINCI, milletinin hizmetinde 50.000 saati tamamladı. (Bayraktar AKINCI 50.000 completed , flight hours.)" ifadelerine yer verildi.
Türk Havacılığının Altın Çağı ��— BAYKAR (@BaykarTech) April 9, 2024
İsminin hakkını veren #AKINCI, milletinin hizmetinde 5️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ saati tamamladı. ✈️����
Bayraktar #AKINCI completed 5️⃣0️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣ flight hours. ✈️����#MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/E6jRzPvrXZ
Öte yandan Bayraktar AKINCI TİHA'nın 50 bin saatlik uçuşu hakkında Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da paylaşımda bulundu.
Selçuk Bayraktar paylaşımında, "Semalardaki koca balık! Selam götür bizden AKINCI'lara! Türk Havacılığının Altın Çağı'nda, Gök Vatan'daki 50.000 saatimiz kutlu olsun! (Bayraktar AKINCI 50.000 completed , flight hours.)" ifadelerini kullandı.
Türk Havacılığının Altın Çağı ��— BAYKAR (@BaykarTech) April 9, 2024
İsminin hakkını veren #AKINCI, milletinin hizmetinde 5️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ saati tamamladı. ✈️����
Bayraktar #AKINCI completed 5️⃣0️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣ flight hours. ✈️����#MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/E6jRzPvrXZ