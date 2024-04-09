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Savunma

Bayraktar AKINCI isminin hakkını verdi! Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım

Baykar Teknoloji, Bayraktar AKINCI TİHA'nın 50 bin saatlik uçuşunu tamamladığını bildirdi. Baykar açıklamasında, 'İsminin hakkını veren AKINCI' ifadelerini kullandı. Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, 'Türk Havacılığının Altın Çağı'nda, Gök Vatan'daki 50.000 saatimiz kutlu olsun!' dedi.

9 Nisan 2024 Salı 16:47 - Güncelleme:
Bayraktar AKINCI isminin hakkını verdi! Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım
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Türkiye'nin savunma sanayisi neferlerinden Baykar Teknoloji, Bayraktar AKINCI TİHA'nın Gök Vatan'daki 50 bin saatlik uçuşunu tamamladığını duyurdu. Bayraktar AKINCI TİHA hakkında Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Havacılığının Altın Çağı. İsminin hakkını veren AKINCI, milletinin hizmetinde 50.000 saati tamamladı. (Bayraktar AKINCI 50.000 completed , flight hours.)" ifadelerine yer verildi.

"SEMALARDAKİ KOCA BALIK!"

Öte yandan Bayraktar AKINCI TİHA'nın 50 bin saatlik uçuşu hakkında Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da paylaşımda bulundu.

Selçuk Bayraktar paylaşımında, "Semalardaki koca balık! Selam götür bizden AKINCI'lara! Türk Havacılığının Altın Çağı'nda, Gök Vatan'daki 50.000 saatimiz kutlu olsun! (Bayraktar AKINCI 50.000 completed , flight hours.)" ifadelerini kullandı.

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