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Savunma

Bayraktar AKINCI TİHA'dan tam isabet! İHA-122 Süpersonik Füzesiyle başardı

Baykar teknolojinin geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, İHA-122 Süpersonik Füze Atış Testi'ni başarıyla tamamladı. Bayraktar AKINCI TİHA, İHA-122 Süpersonik Füze ile tam isabet vurdu.

4 Haziran 2024 Salı 15:34 - Güncelleme:
Bayraktar AKINCI TİHA'dan tam isabet! İHA-122 Süpersonik Füzesiyle başardı
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Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, İHA-122 Süpersonik Füze Atış Testi sosyal medyadan paylaşıldı. Hedefi vurduğu görüntüler büyük ilgi gördü. Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), IHA- 122 Süpersonik Füze Atış Testini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Bayraktar Akıncı, IHA- 122 süpersonik füze atış testini gerçekleştirdi. Füze testinin gerçekleştiği anın görüntüleri Baykar sosyal medya hesabından paylaşıldı.

TAM İSABET

Bayraktar AKINCI, 22 Nisan'da yapılan ilk atış testinde milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T ile hedefleri başarıyla vurdu, 5 Temmuz'da yapılan atış testinde de ilk defa harp başlıklı mühimmatlar kullanıldı. Canlı mühimmatlarla yapılan atış testinde de AKINCI'dan atılan mühimmatlar hedefleri tam isabetle vurdu.

YAPAY ZEKA VE ÇOK SAYIDA GELİŞMİŞ FAYDALI YÜK

Bayraktar AKINCI, yüksek faydalı yük kapasitesiyle envanterdeki Bayraktar TB2 ve Anka'dan daha etkin ateş gücü ve daha gelişmiş ekipmanla Türk Silahlı Kuvvetlerinin göklerdeki güç çarpanı olacak. AKINCI, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebilen, 24 saat uçuş gerçekleştirebilen, 6 ton kalkış ağırlığına ve 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olarak geliştirildi. Taarruz İHA sistemi, taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak.

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