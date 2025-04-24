Milli insansız hava araçları (İHA) Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından havalanarak deprem koordinasyon görevi icra etti.

BAYRAKTAR AKINCI VE BAYRAKTAR TB2'DEN İSTANBUL'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER SONRASINDA KOORDİNASYONA KATKI

Alınan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki sarsıntının İstanbul'un yanı sıra çevre illerden de hissedilmesi sonrasında yürütülen koordinasyon faaliyetlerine Baykar tarafından üretilen milli İHA'lar katkı sağladı.

Baykar'ın uçuş testleri ve eğitimler için kullandığı bir Bayraktar AKINCI ve iki Bayraktar TB2, depremin ilk anından itibaren Çorlu ve Keşan'daki merkezlerden havalanarak deprem koordinasyon görevi için İstanbul semalarında görev yaptı.

Bayraktar AKINCI, KAYI01 uçuş koduyla; Bayraktar TB2'ler ise BAYKAR01 ve T464 uçuş koduyla uçuş gerçekleştirdi. Uçuşlar havacılık uygulamalarından da takip edilebildi.

Milli SİHA'lar güvenlik görevlerinin yanında deprem ve sel gibi felaketler, arama kurtarma operasyonları, düzensiz göç takibi ve orman yangınlarıyla mücadele gibi sivil görevlerde de etkin rol alıyor.

2020 VE 2023'TE DE GÖREV İCRA ETMİŞLERDİ

24 Ocak 2020'de meydana gelen Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde görev alan Bayraktar TB2 İHA'lar, 6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2 bin 417 saat 6 dakika uçarak görev icra etmişti.

Bayraktar AKINCI TİHA ise 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından da zorlu hava şartlarında uçarak arama-kurtarma, koordinasyon, güvenlik ve hasar tespit çalışmalarında görev yapmıştı. Depremin hemen ardından uçan tek hava aracı olan milli TİHA AKINCI'lardan 9'u, deprem sonrası yürütülen faaliyetlerde sürekli uçuşlar gerçekleştirerek etkin olarak görev almıştı.

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