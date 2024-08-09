AKINCI'nın Sinop'ta gerçekleştirilen TOLUN atış testi tam isabetle gerçekleşti. Baykar'ın sosyal medya hesabından teste ilişkin video paylaşılırken, paylaşım kısa sürede yüzlerce beğeni aldı
Bayraktar #AKINCI ✈️����— BAYKAR (@BaykarTech) August 9, 2024
TOLUN Mühimmat Atış Testleri
�� Tam İsabet / Bull's Eye
�� Sinop#Baykar �� @Aselsan �� @SageTubitak
TOLUN Munition Firing Tests#MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/zG9Sq7Utrc
ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen TOLUN, hava platformundan Çoklu Taşıma Salanı (ÇTS) aracılığı ile atılabilen, sert ve yumuşak kara hedeflerine karşı kullanılabilen tümleşik KKS/ANS (ing. GPS/INS) güdümlü bir mühimmattır.