İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2024 Cuma / 4 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5386
  • EURO
    36,6802
  • ALTIN
    2616.61
  • BIST100
    9907.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Bayraktar AKINCI'dan bir başarı daha! TOLUN mühimmat atış testi gerçekleştirildi
Savunma

Bayraktar AKINCI'dan bir başarı daha! TOLUN mühimmat atış testi gerçekleştirildi

Bayraktar üretimi AKINCI, TOLUN Mühimmat Atış Testleri'ni başarıyla gerçekleştirdi. O anlar Baykar'ın resmi hesabından paylaşıldı.

Star Gazetesi9 Ağustos 2024 Cuma 21:55 - Güncelleme:
Bayraktar AKINCI'dan bir başarı daha! TOLUN mühimmat atış testi gerçekleştirildi
ABONE OL

AKINCI'nın Sinop'ta gerçekleştirilen TOLUN atış testi tam isabetle gerçekleşti. Baykar'ın sosyal medya hesabından teste ilişkin video paylaşılırken, paylaşım kısa sürede yüzlerce beğeni aldı

ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen TOLUN, hava platformundan Çoklu Taşıma Salanı (ÇTS) aracılığı ile atılabilen, sert ve yumuşak kara hedeflerine karşı kullanılabilen tümleşik KKS/ANS (ing. GPS/INS) güdümlü bir mühimmattır.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.