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Bayraktar AKINCI'nın 3. prototipinin yükleme testi başarıyla gerçekleştirildi

BAYKAR, Bayraktar AKINCI'nın üçüncü prototipinin yükleme testinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

30 Ağustos 2020 Pazar 12:04 - Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 12:05
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BAYKAR'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "29 Ağustos'u 30 Ağustos'a bağlayan gece yarısı, Bayraktar AKINCI'nın üçüncü prototipinin yükleme testini başarıyla gerçekleştirdik. Milletimizin nice yeni zaferlerine destek olmak için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!" denildi.

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