BAYKAR'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "29 Ağustos'u 30 Ağustos'a bağlayan gece yarısı, Bayraktar AKINCI'nın üçüncü prototipinin yükleme testini başarıyla gerçekleştirdik. Milletimizin nice yeni zaferlerine destek olmak için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!" denildi.
29 Ağustos'u 30 Ağustos'a bağlayan gece yarısı, Bayraktar AKINCI'nın üçüncü prototipinin yükleme testini başarıyla gerçekleştirdik.— BAYKAR (@Baykar_Savunma) August 30, 2020
Milletimizin nice yeni zaferlerine destek olmak için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz.#30AğustosZaferBayramımız kutlu olsun! ���� pic.twitter.com/vBVhSoU2WU