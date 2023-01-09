Bayraktar DİHA sürprizi! Savunma sanayisinde bir devrim daha

Türkiye'nin savunma sanayisindeki önemli kuruluşlarında Baykar, Bayraktar DİHA ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Videolu paylaşımda bulunan Baykar, dikey iniş-kalkış yapabilen Bayraktar DİHA'nın görüntülerine yer verdi.

BAYRAKTAR DİHA SÜRPRİZİ!

Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyet yürütecek olan ve ilk kez TEKNOFEST 2021'de görücüye çıkan Bayraktar DİHA, 8000 feet operasyonel irtifa uçuşuşunu başarıyla tamamladı.

Konuya ilişkin Baykar teknoloji sosyal medya hesabı Twitter aracılığıyla yaptığı paylaşımda Bayraktar DİHA'nın irtifa uçuşuna ilişkin görüntülere yer verdi.

DİKEY İNİŞ-KALKIŞ YAPABİLİYOR

Bayraktar DİHA, bulut altı insansız hava aracı olarak tanımlanan sınıfta yer alıyor. Otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabiliyor. Elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçiyor ve bu kısımda sadece yakıt motorunu aktif olarak kullanıyor.

Diğer platformlardan farklı olarak iniş modu için dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere üç farklı yöntemi tercih edebiliyor.

YERLİ MOTOR 'BAYKUŞ' ENTEGRE EDİLMİŞTİ



TEKNOFEST 2021'de sergilenen ve Erin Motor'un geliştirdiği motor Bayraktar DİHA'larda kullanmak için çalışma başlatılmıştı.

Konu hakkında Erin Motor Genel Müdürü Ersin Şahin, Bayraktar DİHA'yı geliştiren Baykar'la görüştüklerini belirterek, "Bayraktar DİHA'da bir motorumuz ile test uçuşu yapıldı. İnşallah DİHA'larda hedefimiz bizim motorumuzu kullanmaları. Açıkçası bizi bu işe teşvik eden ve yönlendiren de Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar oldu. Bize duydukları güvenden ve yönlendirmelerinden dolayı kendilerine müteşekkiriz. Firma ziyaretlerimizde 'siz bu işi neden yapmıyorsunuz' sorusuyla biz bu işe girdik, kendilerine şükranlarımızı iletiyorum. Hedefimiz öncelikle yerli pazar ancak uygun firmalara ihracat da yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

BAYRAKTAR DİHA NEDİR?

Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Taktik İHA sınıfında bir hava aracıdır.

Araç, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabilmektedir. Bayraktar DİHA, elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçecek, seyir uçuş modunda sadece yakıt motoru aktif halde bulunacaktır. İniş modu için dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere üç farklı opsiyon bulunmaktadır. Hava aracı, otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen uçuş kontrol sistemine sahiptir.

İŞTE BAYRAKTAR DİHA'NIN ÖZELLİKLERİ:

- Haberleşme menzili: 150 km

- Seyir ve en yüksek hız: 90-150 km/s

- Operasyonel İrtifa ve tavanı: 9 bin feet ile 15 bin feet

- Havada kalma süresi: 12 saat

- Kanat açıklığı ve uzunluk: 5 m – 1.5 m

- Faydalı yük kapasitesi: 5 kg

- Azami kalkış ağırlığı: 50 kg

- Dikey iniş kalkışlı tam otomatik uçuş sistemi

- Sensör füzyonu yardımlı tam otonom

- Otonom kalkış ve iniş sistemi ile yarı otonom uçuş modu

- Hataya dayanıklı sistem mimarisi ve dijital veri ve video Link

- Üç yedekli uçuş kontrol sistemi ve servo eyleyiciler

- Elektro-Optik (EO) ve Kızılötesi (IR) Kamera Modülü

- Lazer mesafe ölçer – Lazer işaretleyici