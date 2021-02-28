28 Şubat 2021 Pazar 16:08 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 16:12

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun Twitch yayınına konuk olan BAYKAR CEO'su Haluk Bayraktar, İnsansız savaş uçağı ile ilgili çalışmalardan bahsetti.

İnsansız hava araçlarının oyunu değiştirdiğini ifade eden Bayraktar, "İHA'lar içinde insan olmadığı için risk alabiliyor. Uzun riskli yerlerde uçabiliyorlar. Yapay zekanın gelişimiyle birlikte dünya insansız araçlara doğru ilerleyecek" dedi.

"HEDEFİMİZ AKINCI'DAN SONRA ÜLKEMİZE İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI KAZANDIRMAK"

İnsansız savaş uçağının Baykar için önemli bir hedef olduğunu belirten Bayraktar, "İnsansız savaş uçağı için kavramsal tasarım aşamasındayız. En önemli hedefimiz AKINCI'dan sonra ülkemize insansız savaş uçaklarını kazandırmak. Tamamen yapay zeka bilgisayarlarıyla donatılmış, kendi kendine belli kararlar verebilen ve gelişmiş algoritmalarıyla ses hızında uçabilen, taşıma kapasitesi yüksek ve yüksek irtifada uçabilen bir sistem geliştirmek. Ülkemiz için çok stratejik önemi bir önemi var. Baykar olarak bu alanda AR-GE faaliyetlerini yürütüyoruz" dedi.