Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli ve milli gururu Baykar tarafından üretilen DİHA bir testi daha başarı ile geçti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, KALKAN DİHA'nın sistem tanımlama testini sorunsuz bir şekilde tamamladığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bayraktar, 7. test uçuşunda DİHA'nın 8 bin feet yükseklikte uçtuğunu, toplam uçuş süresinin ise 215'e ulaştığını belirtti.

Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), keşif ve istihbarat görevleri için faaliyet yürütecek. Taktik İHA sınıfında bir hava aracı olan DİHA, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabiliyor. Kalkışta elektrik motoru kullanan KALKAN DİHA; seyir uçuş modunda sadece yakıt motorunu çalıştırıyor. Dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş yapabilen KALKAN DİHA, otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarına sahip olma özelliği taşıyor.

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