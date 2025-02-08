İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2025 Cumartesi / 10 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9976
  • EURO
    37,232
  • ALTIN
    3308.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Bayraktar KALKAN DİHA yine başardı! Kritik faaliyet yürütecek
Savunma

Bayraktar KALKAN DİHA yine başardı! Kritik faaliyet yürütecek

Baykar tarafından üretilen Bayraktar KALKAN DİHA, sistem tanımlama testini sorunsuz bir şekilde tamamladı. Teste ait görüntüleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı.

HABER MERKEZ8 Şubat 2025 Cumartesi 09:08 - Güncelleme:
Bayraktar KALKAN DİHA yine başardı! Kritik faaliyet yürütecek
ABONE OL

Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli ve milli gururu Baykar tarafından üretilen DİHA bir testi daha başarı ile geçti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, KALKAN DİHA'nın sistem tanımlama testini sorunsuz bir şekilde tamamladığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bayraktar, 7. test uçuşunda DİHA'nın 8 bin feet yükseklikte uçtuğunu, toplam uçuş süresinin ise 215'e ulaştığını belirtti.

Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), keşif ve istihbarat görevleri için faaliyet yürütecek. Taktik İHA sınıfında bir hava aracı olan DİHA, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabiliyor. Kalkışta elektrik motoru kullanan KALKAN DİHA; seyir uçuş modunda sadece yakıt motorunu çalıştırıyor. Dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş yapabilen KALKAN DİHA, otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarına sahip olma özelliği taşıyor.

Bayraktar TB3 ve KIZILELMA müjdesi

Daha önce böylesi görülmedi! İtalya-İspanya-Portekiz üçgeninde "Türkiye" devrimi

35 ülke Türkiye'nin kapısını çaldı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.