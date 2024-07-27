Bayraktar KALKAN DİHA'da bir eşik daha aşıldı

Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı'nda (DİHA) önemli bir aşama daha geride kaldı.

Bayraktar KALKAN DİHA 40. uçuşunda 'Sistem Tanımlama Testi'nin altından başarıyla kalktı.

Test anlarına ait görüntüleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı.

#BayraktarKALKAN DİHA 40. Uçuş | 40th Flight ��✈️��



✅ Sistem Tanımlama Testi | System Identification Test#MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/nQ9vq3tsRl — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) July 27, 2024

Bayraktar KALKAN DİHA'nın 2 saat 30 dakika havada kaldığı ifade edildi.

BAYRAKTAR KALKAN DİHA



Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Taktik İHA sınıfında bir hava aracıdır.

Araç, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabilmektedir. Bayraktar KALKAN DİHA, elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçecek, seyir uçuş modunda sadece yakıt motoru aktif halde bulunacaktır. İniş modu için dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere üç farklı opsiyon bulunmaktadır. Hava aracı, otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen uçuş kontrol sistemine sahiptir.

Star Gazetesi