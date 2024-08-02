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Savunma

Bayraktar KALKAN DİHA'dan bir başarı daha

Bayraktar KALKAN DİHA 41'inci uçuşundaki orta menzil haberleşme testini de başarıyla tamamladı.

2 Ağustos 2024 Cuma 12:47 - Güncelleme:
Bayraktar KALKAN DİHA'dan bir başarı daha
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Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirmiş olduğu Bayraktar KALKAN DİHA, testlerine hız kesmeden devam ediyor.

Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Bayraktar Kalkan DİHA, 41'inci uçuşundaki orta menzil haberleşme testini başarıyla tamamladı.

SELÇUK BAYRAKTAR DUYURDU

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından duyurdu.

Selçuk Bayraktar, orta menzil haberleşme testinin gerçekleştirildiği anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

Nisan ayında VTOL Uçuş Testi kapsamında 14 bin 500 feet irtifaya çıkmıştı ve 70 saatlik başarılı uçuş süresini geride bıraktı.

Testlerini başarıyla sürdüren KALKAN DİHA, Taktik İHA sınıfında bir hava aracı olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

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