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Savunma

Bayraktar KEMANKEŞ tam 12'den vurdu: Bir başarı daha sağlandı

Milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KEMANKEŞ 1 'Atış, Seyir ve Dalış Testi'ni başarıyla tamamladı.

10 Mayıs 2025 Cumartesi 17:25 - Güncelleme:
Bayraktar KEMANKEŞ tam 12'den vurdu: Bir başarı daha sağlandı
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Türk savunma sanayisinin neferlerinden Baykar, geliştirdiği yeni teknolojilerle başarılara imza atmaya devam ediyor. Baykar, milli ve özgün olarak geliştirdiği KEMANKEŞ 1'in bir testi daha başarıyla tamamladığını söyledi.

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi, "Atış, Seyir ve Dalış Testi"ni başarıyla tamamladı.

SELÇUK BAYRAKTAR PAYLAŞTI

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, test görüntülerini sosyal medyadan paylaştı

Selçuk Bayraktar, paylaşımında, "Bayraktar KEMANKEŞ 1. Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi. Atış, Seyir ve Dalış Testi" ifadelerine yer verdi.

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