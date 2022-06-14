Bayraktar Kızılelma MİUS ne zaman uçacak? Savaş alanında dengeleri altüst edecek!

İnsansız hava araçları alanında tüm dünyanın hayranlıkla izlediği Türkiye, Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Kızılelma Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) ile, başarısını bir adım daha öteye taşıyacak.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar Kızılelma'nın boyalı halini paylaştı. Bayraktar Kızılelma MİUS, diğer insansız hava araçlarından farklı olarak yüksek manevra yeteneğiyle hava muharebesi gerçekleştirilebilecek. Peki Kızılelma ne zaman uçacak? İşte Milli teknoloji harikası Bayraktar Kızılelma MİUS'un özellikleri

BAYRAKTAR KIZILELMA MİUS'UN ÖZELLİKLERİ

Bayraktar TB2 SİHA'ları geliştiren Baykar, Bayraktar Kızılelma MİUS ile insansız hava uçağı üretimine bir yenisini ekledi.

Türk mühendis ve teknisyenler tarafından Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) ile geliştirilen Bayraktar Kızılelma, 35.000 feet hızla operasyonel irtifa kaydedebilme özelliğine sahip.

Bayraktar Kızılelma, TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli uçak gemilerine iniş-kalkış kabiliyetine sahip olacak.

GELİŞTİRİLMİŞ RADAR SİSTEMİ

1500 kg faydalı yük kapasitesi, 0.6 Mach seyir hızı, 6000 kg maksimum kalkış ağırlığı, 5 saat havada kalma süresi ve AESA radar sistemi ile Yüksek durumsal farkındalık sağlıyor.

Milli ve özgün olarak geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma; Otomatik iniş ve kalkış, Düşük görünürlük, görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme, yüksek manevra kabiliyeti gibi aerodinamik özelliklerinin yanı sıra yapay zeka teknolojisiyle öne çıkıyor.

500 nm görev yarıçapı ve düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek olan Bayraktar Kızılelma'nın ve gelişmiş yapay zekaya sahip olması hedefleniyor.

KIZILELMA MİUS HARP SAHASINDA DENGELERI DEĞIŞTIRECEK

İnsanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar Kızılelma, bu özelliğiyle milli güvenlik güçlerinin muharebe sahasındaki en güçlü unsurları arasında yer alacak.

Türkiye'nin inşa ettiği "TCG Anadolu" gibi kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetine sahip olacak "Bayraktar Kızılelma", bu sayede denizaşırı görevlerde önemli rol oynayacak.

BAYRAKTAR KIZILELMA NE ZAMAN UÇACAK?

Yürüttüğü Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesine "Bayraktar Kızılelma" adını veren Baykar, Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuş testini 2023 yılında gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı da (TİHA) 2018'de entegrasyon hattına girmiş ve bir yıl sonra ilk uçuşunu başarıyla tamamlamıştı.

Akıncı, ilk uçuşundan yaklaşık 1,5 yıl sonra Ağustos 2021'de envantere girerek operasyonel göreve başladı.

Tasarım çalışmaları kamuoyuyla ilk kez 2021'de paylaşılan Bayraktar Kızılelma için de benzer bir proje süreci yürütülmesi planlanıyor.