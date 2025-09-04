İSTANBUL 30°C / 22°C
Savunma

TSK'nın gücüne güç katacak gelişme! Bayraktar TB-3 SİHA envantere alındı

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 'Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Bayraktar TB-3 SİHA ile İLTER J-350 karıştırma sistemi, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Ayrıca, Genel Maksat Helikopteri projesi kapsamında 4'üncü T-70 helikopteri muayene ve kabul faaliyetleri sonrası Hava Kuvvetlerimizin envanterine girmiştir.' ifadelerini kullandı.

4 Eylül 2025 Perşembe 12:53
TSK'nın gücüne güç katacak gelişme! Bayraktar TB-3 SİHA envantere alındı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığında (EDOK) düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin modern ve güçlü savunma ve güvenlik kapasitesinin, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle artırılmasına yönelik faaliyetlerin devam ettiğini aktaran Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Bayraktar TB-3 SİHA ile İLTER J-350 karıştırma sistemi, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Ayrıca, Genel Maksat Helikopteri projesi kapsamında 4'üncü T-70 helikopteri muayene ve kabul faaliyetleri sonrası Hava Kuvvetlerimizin envanterine girmiştir." ifadelerini kullandı.

