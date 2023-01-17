Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, katıldığı bir canlı yayında Bayraktar Mini İHA, Bayraktar DİHA, Bayraktar TB2, Bayraktar Akıncı ve Bayraktar Kızılelma'dan sonraki yeni hedeflerini duyurdu. Haluk Bayraktar, ilk başarılı uçuşunu yapan Bayraktar Kızılelma'dan sonra yeni hedeflerinin uzay teknoloji alanlarında yatırımlar yapmak olduğunu açıkladı.

BAYRAKTAR KIZILELMA'DAN SONRA YENİ HEDEF BELLİ OLDU

Uzayda da bir hakimiyet oluşturulması gerektiğini dile getiren Haluk Bayraktar, "Hedefimiz bundan sonra uzay teknoloji alanlarında yatırımlar yapmak. Bugün ülkemizde tüm vatandaşlarımızı korumak için onlarca İHA var. Tüm bu eko sistemi, hava araçlarının altyapısını desteklemek için uzayda da bir hakimiyet oluşturmamız gerekiyor. Bu alanda ilerliyoruz." dedi.

İlk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren Kızılelma'nın isim serüveni hakkında bilgi veren Bayraktar, "Bayraktar Kızılelma 2022 mart ayında ismi verildi. Türk tarihinde hiçbir zaman tam olarak ulaşılamayacak hedefi tarif ediyor. Biz de paradigma dönüşümünü ifade eden stratejik alanda Türkiye için Kızılelma hedefi düşüncesiyle bu ismi verdik. Sonra ilk uçuşu gerçekleştirdik. İlk uçuş havacılıkta çok önemli adımı ifade ediyor. Bizim Kızılelma, Baykar'ın 20 yıllık serüveni. Kızılelma bir anda geleceğin bambaşka dünyanın bize kapıları açtıran teknolojik platform. İlk uçuş çok kritik kilometre taşı. Yıllarca uğraşıyorsunuz, yazılımı, elektronik, mühendislikle bütün bileşenlerin hepsinin bir arada çalıştırarak uçuşla birleştirmek. Her zaman havacılıkta ilk uçuş tarihi kritiktir, milattır."" şeklinde konuştu.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:

"YÜZDE 100 BAYKAR'IN İMKANLARIYLA GELİŞTİRİLDİ"

Sonrasında servise, hizmete giriş tarihi verilir. İlk uçuş sizin geliştirdiğiniz platformun bütün sistemleriyle başarılı şekilde gösterimi. Ondan sonra onun seri imalata girerek ürün haline gelmesi. Baykar'ın 20 yıllık birikimi var. Bayraktar Kızılelma, Baykar'ın yüzde 100 imkanlarıyla geliştirilmiştir.

Bize bir talep olmadı, dünyanın en büyük teknoloji firmalarından biri olması dolayısıyla ülkemizin geleceği açısından bunun ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz için kendi imkanlarımızla adım attık. Devletle herhangi bir otorite ile anlaşmadan. Hedefimizin Cumhuriyet'in 100. yılında bu uçuşu gerçekleştirmekti. Biz Baykar olarak her zaman beyan ettiğimiz tarihten daha evvel, 2022'in Aralık ayında ilk uçuşu gerçekleştirmiş olduk.

"TÜRKİYE'Yİ SÜPER GÜÇ SEVİYESİNE ÇIKARACAK"

Şu anda Kızılelma kategorisinde dünyada insansız hava uçağı anlamında envantere girmiş hiçbir ülke yok. Kızılelma aslında havacılık anlamında Türkiye'yi bölgesel ve küresel anlamda süper güç seviyesine çıkaracak teknoloji.

"20-30 YIL BOYUNCA HAYATIMIZDA OLACAK"

Şu anda gencecik ekiple, dünyanın en ileri teknolojik seviyesine emek veren bir ekip. Türkiye'ye bambaşka kapıları açan bir alan. Kızılelma çok uzun soluklu bir proje. Çok daha farklı kategoriler, ses üstü hızlara çıkan, çift motorlara varan, çok farklı firmaların geliştirdiği akıllı mühimmatlar, Aselsan'ın radar teknolojileri gibi teknolojilerle entegre edildi. Kızılelma 20-30 yıl boyunca hayatımızda olacak. Mini sınıf, taktik, taarruz sınıfı İHA'lar ve en son Kızılelma.