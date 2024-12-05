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Savunma

Bayraktar TB2 alan Afrika ülkesinde AKINCI sevinci! Sömürgeci Fransa'ya rest çekip Türkiye'nin kapısını çaldılar

Türkiye'den Bayraktar TB2 alan Mali'nin yine BAYKAR üretimi AKINCI TİHA satın aldığı açıklandı. Yabancı basında yer alan habere göre, Mali Silahlı Kuvvetlerinin, geçtiğimiz günlerde ulusal bütçeyle finanse edilen yeni hava araçlarını ve silah sistemlerini teslim aldığı ifade edildi. Afrika'da artan Türk etkisine de vurgu yapılan haberde, Türkiye'nin özellikle Nijer, Mali ve Burkina Faso olmak üzere Sahel bölgesiyle bağlarının giderek arttığı belirtilerek ekonomik ve askeri işbirliğinin son yıllarda önemli yol kat ettiği aktarıldı. Yabancı basın ayrıca, bu bölgedeki ülkelerin, eski sömürgeci Fransa da dahil olmak üzere Batılı güçlerle bağlarını koparmasıyla birlikte Türkiye'yi sıklıkla güvenilir bir ortak olarak tanımlamaya başladığının altı çizildi.

Star Gazetesi5 Aralık 2024 Perşembe 22:35 - Güncelleme:
Bayraktar TB2 alan Afrika ülkesinde AKINCI sevinci! Sömürgeci Fransa'ya rest çekip Türkiye'nin kapısını çaldılar
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BAYKAR tarafından üretilen AKINCI'ların, Mali Silahlı Kuvvetleri'ne, geçici Devlet Başkanı General Assimi Goita tarafından Bamako'da düzenlenen törenle takdim edildiği öğrenildi. Haberde açıklamalarına yer verilen Mali Savunma Bakanı General Sadio Camara ise söz konusu satışın, Mali'nin ulusal bütçesinden finanse edilerek gerçekleştirildiğini vurguladı.

Camara ayrıca, AKINCI'ların 'bölgesel gücü artıramaya ve tehditleri nerede olursa olsun etkisiz hale getirmeye yardımcı olacağını' söyledi.

TERÖRLE MÜCADELE ÇABALARINI GÜÇLENDİRECEK

Mali Devlet Televizyonu'nda yer ­alan görüntülerde 2 adet AKINCI TİHA görülürken, bu satışın ülkenin terörle mücadele çabalarını güçlendireceği ve ulusal güvenliği artıracağı vurgulandı.

Haberde Mali'nin AKINCI TİHA, ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi, ROKETSAN tarafından geliştirilen TEBER güdüm kitleri ve MAM-T akıllı mühimmatları teslim aldığı ifade edildi.

TÜRKİYE'Yİ SIKLIKLA TERCİH ETMEYE BAŞLADILAR

Türkiye'nin son yıllarda Sahel bölgesindeki birçok ülkeyle ilişkilerini güçlendirdiği ifade edilen haberde özellikle Nijer, Mali ve Burkina Faso ile ekonomik ve askeri işbirliğine dikkat çekildi. Haberde ayrıca, bölge ülkelerinin eski sömürgeci Fransa da dahil olmak üzere Batılı güçlerle bağlarını koparmasıyla birlikte Türkiye'yi sıklıkla tercih etmeye başladığı aktarıldı.

AKINCI teslimatının Mali'nin çeşitli silahlı gruplarla hükümet güçleri arasındaki artan gerginliğin ortasında güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kalmaya devam ettiği bir dönemde gerçekleştiği belirtildi.

AKINCI, AFRİKA PAZARINDA HIZLA YÜKSELİYOR

Burkina Faso, Etiyopya ve Libya'dan sonra Mali'nin Afrika'nın dördüncü doğrulanmış AKINCI kullanıcısı olduğunun altı çizilen haberde, Bayraktar TB2'nin Afrika'daki isyancı operasyonlara katkısı ve AKINCI'nın savaş uçakları tarafından taşınan kapasiteye uygun mühimmatları sayesinde, AKINCI'nın Afrika pazarında hızla yükseldiği belirtildi.

Haberde son olarak TB2'lerin, Mali Silahlı Kuvvetleri (FAMa) tarafından, terör örgütleri ve bu örgütlerle bağlantılı kişilere karşı hava saldırıları düzenlemek için etkin olarak kullanıldığı ve sahadaki birliklere istihbarat sağladığı vurgulandı.

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