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Savunma

Bayraktar TB2 alan ülkeden Kirpi II hamlesi! Ordularını güçlendirmek için Türkiye'yi tercih ettiler

Türkiye'den 6 Bayraktar TB2 alımı için anlaşma imzalayan Bosna Hersek yönetimi zırhlı araçlar için yine Türkiye'yi tercih etti. Konuya ilişkin açıklama yapan Bosna Hersek Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetlerini güçlendirecek Kirpi II zırhlı araçlarının Mart 2025'te teslim almayı planlıyor.

AA18 Aralık 2024 Çarşamba 18:05 - Güncelleme:
Bayraktar TB2 alan ülkeden Kirpi II hamlesi! Ordularını güçlendirmek için Türkiye'yi tercih ettiler
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Bosna Hersek Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Zukan Helez, Türkiye'den gelen BMC yetkilileriyle toplantı yaptı.

Toplantıya Helez'in yanı sıra Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri Başkan Yardımcısı Tümgeneral Mirsad Ahmic, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Murat Kul ile BMC yetkilileri katıldı.

KİRPİ II VE ŞİRKETİN DİĞER ÜRÜNLERİYLE İLGİLİ SUNUM YAPILDI

Toplantıda Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'nin güçlendirilmesiyle ilgili konular görüşülürken, BMC yetkilileri Kirpi II ve şirketin diğer ürünleriyle ilgili sunum yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Helez, şirketin ürünlerinin dünya çapında bilinen ekipmanlar olduğunu belirterek, bu konuda Bosna Hersek'e öncelik verilmesinden dolayı teşekkür etti.

SEVKİYATLAR MART'TA YAPILACAK

Şirket ile yapılan işbirliğinin Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki dostane ilişkilerin kanıtı olduğunu aktaran Helez, alacakları Kirpi II ile ilgili ilk sevkiyatın Mart 2025'te yapılacak olmasından dolayı da memnuniyetini dile getirdi.

Türkiye'ye desteği için teşekkür eden Helez, yapılan anlaşmaların Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'nin stratejik hedefleri ve vatandaşların güvenliğini artırma misyonuyla uyumlu olduğunu kaydetti.

6 BAYRAKTAR TB2 ALIMI İÇİN ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

Helez, daha önce düzenlediği bir basın toplantısında da Türkiye'den 6 Bayraktar TB2 alımı için anlaşma imzaladıklarını ve müzakere aşamasında olduklarını açıklamıştı.

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