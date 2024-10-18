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Savunma

Bayraktar TB2 alan ülkeden yeni anlaşma! BAYKAR ile imzalar atıldı

Savunma sanayi şirketi BAYKAR, Bayraktar TB2'lere yönelik Polonya ile yeni bir anlaşmaya imza attı. Savunma devi BAYKAR ve Polonya Savunma Bakanlığı arasında Bayraktar TB2 Sistemi Lojistik Destek Sözleşmesi imzalandı.

Star Gazetesi18 Ekim 2024 Cuma 09:47 - Güncelleme:
Bayraktar TB2 alan ülkeden yeni anlaşma! BAYKAR ile imzalar atıldı
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Savunma teknolojileri devi BAYKAR, uluslararası pazardaki yerini ve gelecekteki projeksiyonunu güçlendirecek yeni bir sözleşmeye imza attı. BAYKAR, Polonya ile Bayraktar TB2 SİHA'lar için bir sözleşme gerçekleştirdi.

BAYRAKTAR TB2 ALAN ÜLKE İLE BAYKAR ARASINDA YENİ ANLAŞMA

Mayıs 2021'de 24 adet Bayraktar TB2 SİHA için sözleşme imzalayan ve 28 Ekim 2022 yılında İHA'ları teslim alan Polonya ile BAYKAR arasında yeni bir sözleşmeye imza atıldı. Bayraktar TB2 SİHA'lara yönelik imzalanan anlaşmayla söz konusu İHA'lara lojistik destek sağlanacak.

Baykar ve Polonya Savunma Bakanlığı, söz konusu anlaşmayı imzalayarak önemli bir işbirliği gerçekleştirdi.

BAYKAR anlaşma ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Sözleşmenin Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde imzalandığına dikkat çeken BAYKAR açıklamasında, "Polonya Bayraktar TB2 Sistemi Lojistik Destek Sözleşmesi kapsamında NSPA Genel Direktörü ve Polonya Savunma Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezimizde imza töreni gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

İLK SÖZLEŞME 2021 YILINDA İMZALANMIŞTI

2021 yılında Türkiye'nin ilk milli ve özgün Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2, Polonya'ya ihraç edilmesi için anlaşma imzalanmıştı. Türkiye bu anlaşma ile ilk defa NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA ihraç etmiş oldu.

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