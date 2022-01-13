Bayraktar TB2, HÜRJET, ATAK... Türkiye geliştirdi, ülkeler sıraya girdi

Sabah 13 Ocak 2022 Perşembe 08:11 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 08:11

Türk savunma sanayi ürünlerinin muharebe sahasındaki başarıları tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. İç güvenlik operasyonlarının yanı sıra sınır ötesi operasyonlarda ortaya konulan üstün performans, Türkiye'nin yerli ve milli ürünlerine ilgiyi artırıyor. Bu kapsamda, son yıllarda geliştirilen yerli ve milli ürünler içinde en çok ilgi duyulan ürünlerin başında hava platformları geliyor. İnsansız hava araçlarından Bayraktar TB-2 SİHA, ANKA, KARAYEL-SU SİHA en çok tercih edilen hava ürünleri olurken, TUSAŞ'ın (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ) geliştirdiği yerli taarruz helikopteri T129 ATAK, genel maksat helikopteri Gökbey, eğitim uçağı Hürkuş ve hafif taarruz uçağı HÜRJET de birçok ülkenin ilgi odağında.

Türkiye'nin kendi imkan ve kabiliyetleriyle geliştirdiği hava ürünleri halihazırda birçok ülkenin envanterinde yer alırken, önümüzdeki süreçte de Türk yapımı savunma ürünleri Afrika'dan Avrupa'ya, Asya'dan Körfez'e kadar birçok bölgede boy gösterecek.

İHRACATIN YILDIZI BAYRAKTAR TB2

Sabah'ın haberine göre, Türkiye'nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyilerinden olan milli SİHA Bayraktar TB2, şu ana kadar Katar, Ukrayna, Polonya, Libya, Türkmenistan, Kırgızistan, Fas ve Azerbaycan'a ihraç edildi. Etiyopya'da da TB2 SİHA'lar kullanılırken, Arnavutluk, Letonya ve Macaristan da Bayraktar TB2 ile yakından ilgileniyor.

KAZAKİSTAN DA ANKA'YA TALİP

Suudi Arabistan daha önce Vestel Savunma tarafından yerli imkanlarla geliştirilen KARAYEL-SU SİHA satın aldı. Tunus ise yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bir başka insansız hava aracı ANKA'yı envanterine kattı. ANKA'yı envanterine katmak isteyen bir başka ülke de Kazakistan. TUSAŞ, Kazakistan ile 3 adet ANKA İHA sistemi için anlaşma yapmıştı.

FİLİPİNLER'E 6 ADET ATAK

Filipinler'e geçtiğimiz günlerde 2 adet T129 ATAK taarruz helikopteri teslimatı gerçekleştirildi. ATAK helikopterlerini kullanmaya başlayan ilk yabancı ülke olacak olan Filipinler'e yaklaşık 280 milyon dolar bedel ile 6 adet ATAK teslim edilecek.

MALEZYA'YA HÜRJET

2023 yılında ilk uçuşunu yapacak olan, TUSAŞ'ın geliştirdiği eğitim ve yakın hava desteği uçağı Hürjet'in teslimatına 2025 yılında başlanacak. Hürjet'in ilk ihraç edilecek ülkelerin başında ise Malezya geliyor. Bu ülkeye, 18 tane Hürjet ihraç edilecek.

NİJER'E HÜRKUŞ VE TB2 SİHA

Üretim çalışmaları devam eden bir diğer uçağımız Hürkuş da şimdiden sipariş aldı. Nijer'e 12 Hürkuş satılacak. Bunun yanı sıra bu ülkeye Bayraktar TB2 SİHA da ihraç edilecek.

IRAK, SİHA VE ATAK İSTİYOR

Irak da Türk savuma firmaları tarafından geliştirilen silah ve sistemleri mercek altına aldı. Irak Savunma Bakanı Cuma İnad Sadun geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA, 12 adet T129 ATAK helikopteri alımı için uzlaşıya vardıklarını açıkladı.

KATAR'A GÖKBEY VE HÜRJET

Türkiye ile yakın ilişkileri bulunan Katar'a, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA ihraç edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz ay ziyaret ettiği Katar seyahatinde TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in de yer alması dikkat çekmişti. Katar'ın, TUSAŞ'ın geliştirdiği eğitim ve yakın hava desteği uçağı Hürjet ile genel maksat helikopteri Gökbey'le yakından ilgilendiği bildirilmişti.