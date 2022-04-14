Bayraktar TB2'ye yeni talip! Harekete geçtiler

Slovakya Savunma Bakanı Jaro Nad, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Slovakya ordusu için İHA satın alma planı çerçevesinde Baykar ve diğer üreticilerle görüştüklerini duyurdu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Slovak ordusu için insansız hava araçları satın alma konusunda ilerleme kaydedildiğini belirten Slovakya Savunma Bakanı Jaro Nad, "Bugün Türkiye'den Sayın (Haluk) Bayraktar ile güzel bir sohbet gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

2016 yılında Slovakya Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda İHA ve SİHA tipi hava araçlarının eksikliğinden bahsedilmiş, bir komuta kontrol merkezi kurulmasının öncelik haline getirilmesi gerektiği vurgulanmıştı.

DAHA ÇEVİK, DAHA HIZLI, HER GÖREVE UYGUN

Uzmanlara göre TB2, birçok görevi hızlı ve kolay bir şekilde yerine getirebilir. Aynı zamanda daha büyük İHA'lar, savaş alanında gökyüzünde TB2'ler kadar çevik ve her göreve uygun değil.

Uluslararası Stratejik Çalışmalar Merkezi'nden araştırmacılar Shaan Shaikh ve Wes Rumbaugh, "TB2, Dağlık Karabağ'da düşman savunmalarını hedef almak ve yok etmekte iyi bir performans gösterdi. Tanımlama ve hedefleme verileri sağlamanın yanı sıra, TB2'ler hedefleri kendi başlarına yok etmek için akıllı, mikro güdümlü mühimmat da taşıdı.' açıklamasında bulunmıştu.

Askeri gözlemcilere göre de İHA'lar, 1994'te Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan'ı çıkarmada etkili oldu.

1990'ların ortalarına kadar uzanan Dağlık Karabağ çıkmazı, İHA'lar sayesinde birkaç hafta içinde, Ermeni liderlerin "açıklanamaz derecede acı verici" dediği büyük bir mağlubiyete dönüştü.

2014 yılından bu yana aktif olarak kullanılan Bayraktar TB2 insansız hava aracı, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk milli taktik insansız hava aracı sistemi olarak öne çıkıyor.

Ukrayna, 2019'da TB2'leri satın alan ilk ülke olurken, şimdiye kadar en az 36 İHA sipariş ederek Rusya'ya karşı savunmasında Bayraktar TB2'yi aktif olarak kullanıyor.

Öte yandan TB2 SİHA'lar, Azerbaycan, Katar ve Libya gibi 13 ülkenin envanterinde de yer alıyor.

Star Gazetesi