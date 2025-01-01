Bayraktar TB2 ile yükselişe hazır: İmzalar atıldı, envantere girdi

Bayraktar TB2 S/İHA'lar, Libya, Suriye, Ukrayna ve Dağlık Karabağ gibi çatışma bölgelerinde sergilediği üstün performans sayesinde Afrika'da giderek daha fazla rağbet görmeye başladı. Kenya, Türk Savunma Sanayii'nin gurur kaynağı olan Bayraktar TB2 için el sıkıştı.

Kenya, 6 adet için anlaşma yaptığı TB2'leri öncelikli olarak El-Şebab terör örgütüne karşı operasyonlarda kullanmayı planlıyor. Ayrıca, sınır güvenliği ve istihbarat toplama gibi kritik görevlerde de etkin bir şekilde değerlendirilecek.

BAYRAKTAR TB2'DEN KITALARARASI GÜÇ GÖSTERİSİ

Afrika savunma sanayii üzerine çalışan araştırmacı Jake'in X platformundaki paylaşımına göre Kenya, TB2 S/İHA'ları kullanan yeni bir operatör olarak dikkat çekiyor. Bu durum, Türk savunma sanayiinin Afrika kıtasındaki etkisinin giderek arttığını gösteriyor.

AFRİKA ÜLKELERİ TB2'YE YÖNELİYOR

Kenya, Bayraktar TB2'leri envanterine katan Afrika ülkeleri arasına katılarak önemli bir adım attı. Daha önce Burkina Faso, Togo, Nijer, Etiyopya ve Nijerya gibi ülkeler de bu etkili sistemi tedarik etmişti.

Bayraktar TB2'nin uygun maliyeti ve çok yönlü kullanım imkanları, Afrika'daki sınırlı savunma bütçelerine sahip ülkeler için cazip bir seçenek oluşturuyor. Kenya'nın bu tedariki, kıtada Türk savunma sanayiinin etkisini daha da genişletirken bölgesel güvenliğe de katkı sağlaması bekleniyor.

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