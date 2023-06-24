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Savunma

Bayraktar TB2 SİHA yine başardı: Hedefler nokta hassasiyetiyle vuruldu

Bayraktar TB2 SİHA, parçacık etkili ve zırh delici hibrit harp başlıklı atış testinde hedefleri nokta hassasiyetiyle vurdu.

24 Haziran 2023 Cumartesi 00:24 - Güncelleme:
Bayraktar TB2 SİHA yine başardı: Hedefler nokta hassasiyetiyle vuruldu
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TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün Twitter üzerinden, 'Bozok yine kendini kanıtladı!' başlığıyla yaptığı açıklamada, "Bayraktar TB2 SİHA'dan yapılan parçacık etkili ve zırh delicili hibrit harp başlıklı atış testinde nokta hassasiyetiyle hedefinde. Yıl içinde teslimatı yapılacak Lazer Güdümlü Minyatür Mühimmat Bozok, asimetrik savaş ortamında etkin ve stratejik savunma sağlayacak" ifadeleri kullanıldı.

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