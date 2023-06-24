Bayraktar TB2 SİHA yine başardı: Hedefler nokta hassasiyetiyle vuruldu

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün Twitter üzerinden, 'Bozok yine kendini kanıtladı!' başlığıyla yaptığı açıklamada, "Bayraktar TB2 SİHA'dan yapılan parçacık etkili ve zırh delicili hibrit harp başlıklı atış testinde nokta hassasiyetiyle hedefinde. Yıl içinde teslimatı yapılacak Lazer Güdümlü Minyatür Mühimmat Bozok, asimetrik savaş ortamında etkin ve stratejik savunma sağlayacak" ifadeleri kullanıldı.

#BOZOK yine kendini kanıtladı! ��



BAYRAKTAR #TB2 SİHA'dan yapılan parçacık etkili ve zırh delicili #hibrit harp başlıklı atış testinde nokta hassasiyetiyle hedefinde. ��



��Yıl içinde teslimatı yapılacak Lazer Güdümlü Minyatür Mühimmat #BOZOK asimetrik savaş ortamında etkin ve... pic.twitter.com/K0ZFS0kITf — TÜBİTAK SAGE (@SageTubitak) June 23, 2023