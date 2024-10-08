TEKNOFEST Adana'da ilk kez halka açık uçuş gerçekleştiren Bayraktar TB3'ü ABD merkezli The Defense Post gündemine aldı. ABD basını yayınladığı haberinde Türkiye'nin insansız savaş uçağı hakkında, "Yeni Türk TB3 İHA'sı kamuoyuna tanıtıldı" başlığını attı.

ABD BASININDAN BAYRAKTAR TB3'E YAKIN MARKAJ

ABD basını, halk ile ilk kez bulaşan Bayraktar TB3 için, "Türkiye'nin yeni insansız hava aracı Bayraktar TB3, ülkenin önde gelen teknoloji etkinliği TEKNOFEST'te görücüye çıktı." ifadelerini kullandı.

Bayraktar TB3'ün Türkiye'nin önde gelen havacılık şirketlerinden BAYKAR tarafından geliştirildiği hatırlatılan haberde, TB3'ün TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yapabilen ilk muharip insansız hava aracı olduğunu yazıldı.

TB3'ün teknik özellikleri hakkında bilgi verilen haberde, motorunun TUSAŞ Motor Sanayii'nin PD-170 motoruyla donatıldığına, 160 knot (296 kilometre/saat) azami hıza ulaşabildiğine ve 24 saatten fazla uçuş süresine sahip olduğuna dikkat çekildi.

Ayrıca uçağın kanat açıklığının 14 metre (45 fit), maksimum kalkış ağırlığının 1.450 kilogram (3.197 pound) ve yük kapasitesinin 280 kilogram (617 pound) olarak belirtildiği aktarıldı.

TB3'ün başarılı testlerine yer verilen haberin devamında şu ifadelere yer verildi;

"Bu yılın başlarında gerçekleştirilen çeşitli tatbikatlarda alçak, orta ve yüksek irtifa performansları ve sistem tanımlama testleri gerçekleştirildi. Akıllı mühimmatlarla donatılan İHA, uzak mesafelerden keşif, gözetleme, istihbarat ve saldırı görevleri için tasarlandı."

"TB3'ÜN SELEFİ TB2'NİN YETENEKLERİNİ DAHA DA GELİŞTİRMESİ BEKLENİYOR"

Türk savunma sanayisinin neferlerinden olan BAYKAR için "BAYKAR Türkiye savunma ihracatında lider" övgüsünde bulunan ABD basını, "Türk İHA'ları Azerbaycan, Libya ve Ukrayna'daki çatışmalarda önemli roller üstlenirken, TB3'ün selefi TB2'nin yeteneklerini daha da geliştirmesi bekleniyor." dedi.

BAYKAR'ın 34 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini yazan ABD basını, söz konusu şirketin İnsansız hava araçları (İHA) konusunda Türkiye'nin önemli ihracatçılardan biri olduğunu belirtti.

BAYKRA hakkında haberde ayrıca "Şirketin, Türkiye'nin toplam savunma ve havacılık ihracatının yüzde 32'sini karşılayarak, 2023'te dış satışının 1 milyar 770 milyon dolara ulaşması hedefleniyor." denildi.

Türk savunma sanayisinin ihracat başarısından bahsedilen haberin sonunda ise, "Türkiye, toplamda 170'e yakın ülkeye 230 savunma ürünü ihraç ediyor. Ülkenin havacılık endüstrisi ayrıca, önde gelen küresel üreticilere uçak yapıları, ekipmanları ve bakım hizmetleri sağlayarak, 2023'te savunma ve havacılık ihracat gelirinde rekor kıran 5,5 milyar dolara katkıda bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

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Star Gazetesi