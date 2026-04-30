30 Nisan 2026 Perşembe / 13 Sevval 1447
Savunma

''Bayraktar TB2 ve helikopterlerle çelik kalkan! Gök Vatan'ın keskin gözleri görev başında''

Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan pilotlar, Bayraktar TB2 SİHA ve ileri teknoloji helikopterlerle sınır hattında 'kuvvet çarpanı' etkisi yaratıyor. Terörle mücadeleden narkotik operasyonlarına kadar her alanda aktif rol alan ekipler, en zorlu arazi koşullarında dahi Gök Vatan'ın güvenliğini 7/24 esasına göre sağlıyor. Sorumluluk alanları olan bölgelerde suçlulara göz açtırmayan hava ekibi, bölgenin kontrol altında tutulması ve güvenliğin sağlanması konusunda en etkili unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

AA30 Nisan 2026 Perşembe 12:02
Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına bağlı 8 filo arasında yer alan Van'daki Havacılık Şube Müdürlüğünde görevli 6 pilot, 2 helikopterle sorumluluk bölgelerinde 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Zorlu eğitimlerden geçerek görevlerini icra eden pilotlar, kentin güvenliğini sağlamak için yapılan uygulama ve operasyonlara havadan destek veriyor, doğal afetlerde vatandaşların yardımına koşuyor.

Rutin olarak yapılan asayiş ve trafik uygulamalarında da aktif rol oynayan pilotlar, gelişmiş kamera sistemleriyle donatılan hava araçlarıyla ekiplerin gökyüzündeki gözü oluyor.

Çevre illerin yanı sıra İran ve Irak sınırlarında da görev yapan güvenlik güçlerinin en büyük destekçileri olan pilotlar, bünyelerindeki İHA'lar ile Bayraktar TB2 tipi SİHA'ları terörle mücadelenin yanı sıra istihbarat, asayiş, kaçakçılık, uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığının önlenmesi, trafik denetimleri, yangınlara müdahale ve arama kurtarma faaliyetlerinde aktif olarak kullanıyor.

Hava araçlarının bakımını aksatmayan, her an göreve hazır olan pilotlar, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu günlerde de yardıma ihtiyacı olan hastaların sağlık kuruluşlarına ulaştırılmasını sağlıyor.

Sorumluluk alanları olan bölgelerde suçlulara göz açtırmayan hava ekibi, bölgenin kontrol altında tutulması ve güvenliğin sağlanması konusunda en etkili unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

"HER ALANDA VATANDAŞIMIZIN YANINDA OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Pilot Başkomiser Ali Çakır, AA muhabirine, gökyüzündeki görevlerini büyük bir disiplin ve aidiyetle sürdürdüklerini söyledi.

Geniş bir envantere sahip olduklarını belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Envanterimizde bulunan helikopterlerimiz, uçaklarımız, İHA ve SİHA platformlarımızla terörle mücadeleden istihbarata, narkotik operasyonlarından asayiş ve trafik denetlemelerine kadar geniş bir operasyonel alanda Türk Polis Teşkilatının gökyüzündeki sarsılmaz gücü olmaya devam etmekteyiz. Farklı birimlerimizden gelen tüm uçuş operasyonu taleplerini Havacılık Daire Başkanlığımız ile tam koordinasyon içerisinde karşılamaktayız."

Devletin gökyüzündeki gözü olduklarını ifade eden Çakır, "Van Havacılık Şube Müdürlüğü olarak sahip olduğumuz yüksek teknolojik altyapı ve yetkin personel kabiliyetiyle hava operasyonlarının sağladığı 'kuvvet çarpanı' etkisini sahaya yansıtıyoruz. Devletimizin gökyüzündeki gözü olarak, karadan ulaşılması güç olan en sarp noktalara dahi erişim sağlıyor, zorlu arazi ve hava koşullarında dahi sorumluluk alanımızdaki tüm illere müdahale edebilecek mutlak bir kabiliyet sergiliyoruz." diye konuştu.

Zorlu hava şartlarına rağmen çalışmalarını her daim sürdürdüklerini anlatan Çakır, uçuş emniyetinin kendileri için tercih değil operasyonel bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

İhtiyaç duyulan her alanda göreve hazır olduklarını dile getiren Çakır, şöyle devam etti:

"Havadan elde ettiğimiz anlık görüntüleri sahadaki birimlerimize saniyeler içerisinde aktararak, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini en üst seviyede tesis ederken, yerdeki ekiplerimize gelebilecek olası tehditleri henüz oluşmadan bertaraf ediyor, böylece operasyonel başarıyı mutlak kılıyoruz. Toplumsal asayişin sağlanmasından suçla mücadeleye, deprem, yangın ve arama kurtarma operasyonlarına kadar ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşımızın yanında olmanın gururunu yaşıyoruz. Türk Polis Teşkilatı Havacılık personeli olarak yüksek teknoloji, sarsılmaz bir disiplin ve görev bilinciyle yerdeki ve gökteki emniyet için 7 gün 24 saat milletimizin hizmetindeyiz."

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsü kırmızı ışık dinlemedi: 12 yaşındaki çocuğu altına aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
