İSTANBUL 3°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2025 Cumartesi / 24 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4592
  • EURO
    38,1983
  • ALTIN
    3438.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Bayraktar TB2'de devrim gibi yenilik... Sınıfının dünyadaki en iyisi olacak
Savunma

Bayraktar TB2'de devrim gibi yenilik... Sınıfının dünyadaki en iyisi olacak

Türkiye'nin ilk milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2 yenilendi. Turbo motor ve gelişmiş yapay zeka entegre edildi. Yeni Bayraktar TB2'nin adı ise Bayraktar TB2T-AI SİHA oldu. İlk test uçuşunu da başarıyla tamamladı.

AA22 Şubat 2025 Cumartesi 10:03 - Güncelleme:
Bayraktar TB2'de devrim gibi yenilik... Sınıfının dünyadaki en iyisi olacak
ABONE OL

Türkiye'nin ilk milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin, turbo motor ve gelişmiş yapay zekaya sahip yeni versiyonu Bayraktar TB2T-AI SİHA, test uçuşlarına başlayarak, gökyüzündeki yerini aldı.

TURBO MOTORLU YENİ BAYRAKTAR TB2T-AI SİHA TEST UÇUŞLARINA BAŞLADI

Baykar'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, uçuş testleri Edirne'nin Keşan ilçesinde devam eden yeni nesil Bayraktar TB2T-AI SİHA, turbo motor gücü, yüksek hız, üstün irtifa ve akıllı uçuş kabiliyetleriyle sınıfının dünyadaki en iyisi olarak görev yapmaya devam edecek.

Turbo motora sahip SİHA, 30 bin feet irtifanın üzerine 30 dakikadan kısa bir sürede çıkabiliyor. Bayraktar TB2T-AI SİHA, devam eden uçuş testlerinde 30 bin 318 feet irtifaya çıkarak kendi rekorunu da kırdı.

Mevcut SİHA'lara kıyasla çok daha hızlı tırmanma ve uzun süre yüksek irtifada kalma yeteneğine sahip olan Bayraktar TB2T-AI SİHA, 160 knot (300 km/s) hızla hava üstünlüğünü elinde tutacak düzeyde büyük bir güç kazandı.

Artırılmış kalkış ağırlığı ve faydalı yük kapasitesiyle muharebe sahasında daha uzun süre ve daha etkili görev yapacak olan Bayraktar TB2T-AI SİHA, bünyesine entegre edilen yeni nesil üç yapay zeka bilgisayarıyla hava muharebesinde üstün otonom yetenekler sunuyor.

SİHA, en zorlu elektronik harp ortamlarında arazi referanslı görsel seyrüsefer yapabilme kabiliyeti de kazanırken, gelişmiş yapay zeka sistemleri sayesinde görsel navigasyonla araziyi tanıyıp, yön tayin edebiliyor.

Hedefleri analiz ederek tespit ve teşhis yapabilen Bayraktar TB2T-AI SİHA, görsel olarak pistleri tanıyarak otonom iniş-kalkış gerçekleştirebiliyor, dinamik rota planlaması yaparak en uygun uçuş rotalarını belirleyebiliyor.

Muharebe sahasında oyun değiştirici bir unsur olacak Bayraktar TB2T-AI SİHA, gökyüzünde gelişen acil durumlarda yapay zeka destekli sistemleri sayesinde otomatik olarak güvenli bir şekilde üsse geri dönüş yapabiliyor. SİHA, bu özelliğiyle muharebe sahasında dayanıklılık ve operasyonel güvenliği en üst seviyeye çıkarıyor.

60 adet Bayraktar TB3 satın alacaklar: Dev anlaşma resmen imzalandı

Yerli ve milli füzemizden tam isabet

Bayraktar TB3 ve KIZILELMA müjdesi
  • Bayraktar TB2T-AI
  • test uçuşu
  • turbo motorlu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.