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Savunma

Bayraktar TB2'den Kosova semalarında bir ilk! Güvenlik güçleri bizzat paylaştı

Kosova Güvenlik Gücü, Türkiye'den satın alınan Bayraktar TB2'nin Kosova semalarında uçtuğu anları paylaştı. Bayraktar TB2'lerin Kosova semalarında ilk kez uçuş gerçekleştirdiği öğrenildi.

13 Kasım 2024 Çarşamba 16:18 - Güncelleme:
Bayraktar TB2'den Kosova semalarında bir ilk! Güvenlik güçleri bizzat paylaştı
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Kosova, Türkiye ile savunma sanayiinde iş birliğini geliştiriyor. Silahlı kuvvetler envanterini Türk yapımı silahlarla donatıyor. Kosova Güvenlik Gücü, ilk kez Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 insansız hava aracının görüntüsünü paylaştı.

Kosova Bayraktar TB2'leri geçtiğimiz 16 Temmuz'da sene teslim aldığını duyurmuştu.

Kosova Başbakan Kurti, Bayraktar TB2 SİHA'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından "Kosova artık daha da güvenli." notuyla paylaşmıştı.

Kurti ayrıca FSK subaylarının SİHA kullanımına ilişkin eğitimini tamamladığını bildirmişti.

Bayraktar TB2 SİHA'ların teslim töreninde Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ve Kosova Güvenlik Gücü (FSK) Komutanı Bashkim Jashari de poz vermişti.

"KOSOVA SİHA'LARLA GÜVENDE HİSSEDİYOR"

Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, 31 Mayıs 2024'te Kosova Güvenlik Gücünün (FSK) envanterinde bulunan Bayraktar TB2 SİHA'larla ilgili, "Envanterimizde bulunan Bayraktar SİHA'lar ile Kosova, mevcut, potansiyel tehdit ve tehlikeler karşısında daha güçlü ve güvende hissediyor." ifadesini kullanmıştı.

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