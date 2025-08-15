İSTANBUL 30°C / 23°C
Savunma

Bayraktar TB2'ye sürpriz talip

İnsansız hava araçlarına 100 milyar yen (670 milyon dolar) tutarında bir kaynak ayıran Japonya'da Bayraktar TB2 öne çıktı. Japon basını, Baykar'ın yerli ve milli olarak geliştirdiği insansız hava aracının gündeme alındığını yazdı.

15 Ağustos 2025 Cuma 11:56
Bayraktar TB2'ye sürpriz talip
Japonya'nın önde gelen gazetelerinden Mainichi Shimbun, Japon Öz Savunma Kuvvetleri'nin, Türk yapımı Bayraktar TB2 ile İsrail üretimi Heron-2 insansız hava araçlarını paralel olarak test ettiğini yazdı.

Haberde, Bayraktar TB2'nin özellikle operasyonel maliyet avantajı, çevikliği ve gerçek savaş alanlarındaki başarısıyla ön plana çıktığına işaret edildi.

Habere göre, Japonya Savunma Bakanlığı'nın Bayraktar TB2'yi resmi olarak envantere eklemeyi değerlendiriyor.

Haberdeki yoruma göre, "Bayraktar TB2'yi menzil, faydalı yük kapasitesi ve istihbarat-gözetleme-keşif (ISR) yeteneği önemli ve kaynaklara göre, hükümet, Ukrayna'nın Rusya'nın işgaline karşı mücadelesinde kullandığı Türkiye yapımı düşük fiyatlı İHA'ları satın almayı tercih edebilir, böylece hava araçları mümkün olan en kısa sürede Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne konuşlandırılabilir."

Haberde, Japonya'nın uzun vadede yerli bir üretim İHA yapmaya da karar verdiğini belirtilerek, "Ancak kaynaklar, uzun vadede Japonya'nın yerli üretimi tercih etmesinin planlandığını belirterek, bu tür üretimi teşvik etmek için ilgili parçaların tedarik zincirlerini güçlendirecek bir planın oluşturulacağını söyledi." denildi.

