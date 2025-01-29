Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta İHA'ların kilit rol oynadığını dile getiren Yunan basını, Türkiye'nin sahip olduğu İHA teknolojisine işaret ederek yaşadığı paniği gözler önüne serdi.

İHA'ların daha düşük maliyet ve uzun mesafelerden hedefleri hassas bir şekilde vurma yeteneği sunmasının tankların ve büyük zırhlı birimlerin geleneksel rolünü azalttığına vurgu yapan Yunan basını, "Bu da klasik savaştan asimetrik taktiklere geçişi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Bu askeri gerçekliğin değişmesinin Yunanistan'ı özellikle Türkiye ile bir çatışmaya girmesi durumunda savunma açısından kritik zorluklarla karşı karşıya bırakacağı kaydedildi.

Bayraktar TB2'nin birçok savaş alanında kendisini kanıtladığı belirtilen haberde, "TB2, insansız hava araçları alanında baskın bir güç olarak ortaya çıktı" denildi.

Yunanistan'ın İHA teknolojisinde geri kaldığını itiraf eden Yunan basını, Atina hükümetinin acilen İHA konusuna yatırım yapması gerektiğini söyledi.

Anti-drone sistemlerinin geliştirilmesinin kritik öneme sahip olduğu İHA saldırılarının kritik altyapıları imha edebileceği belirtildi.

Haberde, "Yunanistan'da Leopard 2 gibi çok sayıda modern tank bulunuyor ancak etkili kalabilmeleri için bunlara güçlü anti-drone sistemlerinin eşlik etmesi gerekiyor. Bu destek olmadan tanklar kolay hedef haline gelebilir. İHA'ların denizde bile kullanıldığı bir ortamda Yunanistan'ın, elektronik karşı tedbirlere yatırım yaparak ve insansız deniz araçlarını entegre ederek Ege'deki kritik deniz kuvvetlerini koruması gerekiyor" denildi.

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