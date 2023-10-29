Bayraktar TB3, ABD'nin radarında: Türkiye'nin modeli dünyaya örnek oldu

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA'nın ilk uçuş testini başarıyla tamamlaması ABD basınında geniş yankı uyandırdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleşen başarılı testte TB3, 1 saatlik uçuş gerçekleştirdi. Başarılı uçuş sonrası Bayraktar TB3 SİHA test ekibine hitap eden Selçuk Bayraktar, Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA'nın kısa pistli uçak gemisi TCG Anadolu'da göreve başladığında hava muharebesinde bir devrim yaşanacağını belirtti.

Başarılı testin ardından ABD basını yayımladığı analiz yazısıyla TB3'ü manşetlerine taşıdı. TCG Anadolu'ya konuşlandırılacağına işaret edilen TB3'ün hem hafif saldırı yetenekleri hem de denizde sürekli gözetim sağlayacağı belirtildi.

BAYRAKTAR TB3, ABD'NİN RADARINDA

TB3'ün dünyaya kendisini kanıtlanmış TB2'sinin denizde kullanılan versiyonu olduğu ifade edildi.

TB3'ün teknik özelliklerine ayrıntılı şekilde yer verilen analiz yazısında, "TB3, saldırı yeteneklerinin yanı sıra öncelikli olarak istihbarat, gözetleme ve keşif operasyonlarında kullanılacak. TCG Anadolu'nun gözlerini geniş okyanuslara uzatacak görüş ötesi iletişim kabiliyetine sahip. Çeşitli modüler sistemleri taşıma yeteneği aynı zamanda onu ideal bir iletişim aktarma platformu haline getirebilir. TB3'ün kısa kalkış ve iniş (STOL) yetenekleri, onu uçak gemilerinin yanı sıra büyük güverteli amfibi saldırı gemilerinde kullanım için ideal kılıyor. Kısa kalkış ve inişlerin gerçekleştirilebilmesi karadaki operasyonlar sırasında Türk kuvvetlerine daha fazla esneklik sağlıyor" ifadeleri kullanıldı.



Dünyanın birçok ülkesinin deniz kuvvetlerinin de amfibi hücum gemisi ve İHA modeline benzer seçenekleri yakından incelediği aktarılan yazıda, "Türkiye bu konuda kesinlikle çok cesur bir aktör haline geliyor. İnsansız deniz araçlarının geliştirilmesinde açıkça önemli bir oyuncu olan ve İHA/SİHA hedefleriyle ilerlemeye devam eden Türkiye için bundan sonra ne olacağını görmek ilginç olacak" denildi.

YERLİ MOTORLA UÇTU



Kısa pistli gemilere iniş-kalkış yapacak olan Bayraktar TB3'ün 1 saat süren ilk uçuşu, dünya havacılığında yeni bir dönemin habercisi oldu. İlk uçuşunda TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motorla havalanan Bayraktar TB3'ün kullandığı ve 170 beygir güç üreten motor deniz şartlarına uyumlu geliştirildi.

TCG ANADOLU'DAN UÇUŞ TESTLERİ 2024'TE



TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni'ne katılan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, geminin uçuş güvertesine konuşlandırılan Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı.