Bayraktar TB3 PT-3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), gerçekleştirdiği rampa kalkış testi ile önemli bir başarı daha elde etti. Bayraktar TB3 PT-3, rampa kalkış testini sorunsuz tamamladı.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "14 Yeni Uçuş Sortisi. Tatlı bir tebessüm çağlar ötesinden" ifadelerini kullandı.

14 Yeni Uçuş Sortisi - 14 New Flight Sorties



Tatlı bir tebessüm çağlar ötesinden. ⚓️✈️



A gentle smile echoing through the ages. ⚓️✈️#BayraktarTB3 ⚓️ TCG Anadolu#MilliTeknolojiHamlesi