Bayraktar TB3 PT-3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), gerçekleştirdiği rampa kalkış testi ile önemli bir başarı daha elde etti. Bayraktar TB3 PT-3, rampa kalkış testini sorunsuz tamamladı.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "14 Yeni Uçuş Sortisi. Tatlı bir tebessüm çağlar ötesinden" ifadelerini kullandı.

14 Yeni Uçuş Sortisi - 14 New Flight Sorties ������



Tatlı bir tebessüm çağlar ötesinden. ����⚓️✈️



A gentle smile echoing through the ages. ����⚓️✈️#BayraktarTB3 ⚓️ TCG Anadolu#MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/tHydz66bLb — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 30, 2025

BAYKAR'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Ne denizler aştık biz... Bazen karadan, bazen havadan!" denildi.

Dünya genelinde TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerde kalkış ve iniş yapabilme yeteneğine sahip ilk silahlı insansız hava aracı olan Bayraktar TB3, katlanabilir kanat yapısıyla dikkat çekiyor.

Yerli olarak geliştirilen PD-170 motoru ile güçlendirilen bu milli SİHA, 20 Aralık 2023'te yapılan uzun uçuş testinde 32 saat boyunca havada kalarak 5.700 kilometre yol kat etti.