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Savunma

Bayraktar TB3 gümbür gümbür geliyor! Bir eşik daha aşıldı

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB3 için yapılan paylaşım gururlandırdı. TCG Anadolu gemisinden havalanan TB3, Tam Otomatik Kalkış ve İniş Testlerini başarıyla tamamladı.

HABER MERKEZİ30 Mayıs 2025 Cuma 20:37 - Güncelleme:
Bayraktar TB3 gümbür gümbür geliyor! Bir eşik daha aşıldı
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Bayraktar TB3 PT-3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), gerçekleştirdiği rampa kalkış testi ile önemli bir başarı daha elde etti. Bayraktar TB3 PT-3, rampa kalkış testini sorunsuz tamamladı.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "14 Yeni Uçuş Sortisi. Tatlı bir tebessüm çağlar ötesinden" ifadelerini kullandı.

BAYKAR'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Ne denizler aştık biz... Bazen karadan, bazen havadan!" denildi.

KATLANABİLİR KANAT YAPISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Dünya genelinde TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerde kalkış ve iniş yapabilme yeteneğine sahip ilk silahlı insansız hava aracı olan Bayraktar TB3, katlanabilir kanat yapısıyla dikkat çekiyor.

Yerli olarak geliştirilen PD-170 motoru ile güçlendirilen bu milli SİHA, 20 Aralık 2023'te yapılan uzun uçuş testinde 32 saat boyunca havada kalarak 5.700 kilometre yol kat etti.

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