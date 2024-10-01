Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçakları ANKA-3'ün halka açık ilk uçuş gösterisini TEKNOFEST Adana'da yapacağını söyledi.

Bakan Kacır'ın açıklamalarından satır başları;

* İlk TEKNOFEST'imizde 14 teknoloji yarışması düzenlemiştik. Bu yılın TEKNOFEST'inde 790 bin takımda 1 milyon 650 bin gencimiz projeleriyle yarışıyorlar.

* "İsrail saldırıları etik ve ahlaki değerler üzerine yükselmeyen teknolojinin insanlık için ancak felaket olacağına dair tarihte yaşadığımız bir örnektir.

* Önümüzdeki dönemde Meclisimizin gündemindeki ilk işlerden biri Siber Güvenlik Başkanlığına ilişkin yasama çalışması olacak, böylelikle yeni bir otorite kurulmuş olacak.

* Endüstriyel ürünlerdeki siber güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük tedbirlerimizi artırıyoruz. Cihazların kontrolü ve denetimi için yeni adımlar atacağız.

* (BYD'nin yatırımı) 2026'da üretim başlayacak, imzalar atıldı. Manisa OSB'de yer tahsis süreci tamamlandı. Fabrika inşaatına ilişkin izin başvuruları gerçekleştirildi.

* (Chery'nin otomobil yatırımı) Sıkı diyalog halindeyiz, yatırım için son basamaklara geldik. Başka markalarla da Türkiye'nin potansiyelini paylaşmaya devam edeceğiz.