TCG Anadolu gemisinden havalanan Bayraktar TB3 SİHA'lar, ASELSAN'ın geliştirdiği yerli elektro-optik sistem ASELFLIR-500 ve CATS'i kullanarak test kapsamında belirlenen hedefi MAM-L mühimmatıyla tam isabetle vurdu.

Dünya basını da Türkiye'nin bu başarılı atışını haber yaparak manşetlerine koydu. Yunan basını da Bayraktar TB3'ün bu denemesini yakından takip ederek Türkiye'nin dünya çapında bir ilke imza attığını belirtti. Söz konusu haberde Türkiye'nin özellikle insansız hava araçlarının operasyonel kullanımında yeni bir döneme girdiğinin ve donanmada stratejik bir avantaj sağlayacağı belirtildi.

BAYRAKTAR TB3 CAYDIRICILIĞI ARTIRACAK

Yunan basını Bayraktar TB3'lerin tam yüklü olarak denizden havalanması, Türk donanmasının operasyonel bağımsızlığını pekiştirdiğine dikkat çekilirken, Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojisindeki etkinliğini daha artırdığı vurgulandı. Öte yandan TB3'ün tüm bu özellikleri ile birlikte sadece bir mühendislik başarısı değil, aynı zamanda Doğu Akdeniz ve ötesindeki stratejik caydırıcılığı artıran önemli bir güç çarpanı haline geldiğinin özellikle altı çizildi.

DENİZ AŞIRI GÜÇ ÇARPANI

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısının yanı sıra sahip olacağı kabiliyetler ile sınıfındaki lider insansız hava aracı olacak.

Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi sağlayacak.

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti.

2023'te 1,8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, ülkemizdeki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı.

İHRACAT LİDERİ OLDU

İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3'te 1'ini tek başına yaptı.

Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar'ın halihazırda imzalanan sözleşmelerinin yüzde 97,5'i ihracat kaynaklı gerçekleşti. Bayraktar TB2 SİHA için 34 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 10 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.