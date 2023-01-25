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Savunma

Bayraktar TB3, ilk uçuşunu Malazgirt'te gerçekleştirdi! Yunan Adaları dikkat çekti

Bayraktar TB3, ilk uçuşunu HAVELSAN'ın 'Malazgirt Ciddi Oyun Altyapısı Projesi'nde gerçekleştirdi. TCG Anadolu'dan kalkış yapan Bayraktar TB3'ün uçuşunda Yunan Adaları detayı ise dikkat çekti.

25 Ocak 2023 Çarşamba 12:02 - Güncelleme:
Bayraktar TB3, ilk uçuşunu Malazgirt'te gerçekleştirdi! Yunan Adaları dikkat çekti
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Savunma sanayii alanında dünyayı hayran bırakacak hamleler yapan Türkiye, Azerbaycan'dan Libya'ya, Akdeniz'den Suriye'ye kadar büyük bir coğrafyada gücünü kanıtlamış olan Bayraktar TB2'nin ardından Bayraktar TB3 için geri sayım başlattı.

Dünyada ilk defa kısa pist bir gemiden konvansiyonel bir şekilde inip kalkan insansız hava aracı olarak çok büyük bir kuvvet çarpanı oluşturacak olan Bayraktar TB3, HAVELSAN tarafından geliştirilen ve Malazgirt ismi verilen "ciddi oyun altyapısı" görüntülendi.

HAVELSAN, 2020 yılında oyun teknolojilerini simülasyon ve ciddi oyunlar alanlarında kullanabilmek, gelişen teknolojiyi yakalamak amacıyla öz kaynaklarıyla AR-GE projesine başladı.

Sanal gerçeklik çatışma simülatörü, paraşüt simülatörü, keskin nişancı ve zırhlı araç simülatörleri gibi ürünler oyun teknolojisiyle geliştirildi. HAVELSAN, bu çalışmalardan aldığı olumlu sonuçlardan sonra bir altyapı çözümü üreterek çok daha geniş kapsamlı çözüm üretme yoluna gitti ve tüm bu ihtiyaçlarda kullanılmak üzere Malazgirt Ciddi Oyun Altyapısı Projesi'ni uygulamaya aldı.

HAVELSAN tarafından paylaşılan görüntüde TB3'ün Türkiye'nin ilk uçak gemisi olan TCG Anadolu isimli amfibik hücum gemisinden kalkış yaptığı görülüyor.

Malazgirt oyunun tanıtımında Bayraktar TB3'ü uçuran HAVELSAN yetkilileri, SİHA'nın düşmanı nasıl vurduğu ve simülasyonun ilerleyişini gözler önüne serdi. Simülasyondaki uçuşun ilk olarak Yunan Adaları'nda yapılması ise dikkatlerden kaçmadı.

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