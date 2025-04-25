Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3, TCG Anadolu gemisinde tam otomatik kalkış ve iniş testlerini başarıyla tamamladı.

- TÜRKİYE'NİN CAYDIRICI GÜCÜNDE ÇARPAN ETKİSİ SAĞLAYACAK

Bayraktar TB3 SİHA, 26 Mart 2024 tarihinde ilk kez ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 ile uçtu. İcra edilen test kapsamında dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi.

Milli SİHA, katlanabilen kanat yapısının yanı sıra sahip olacağı kabiliyetler ile envantere girdiğinde sınıfındaki lider insansız hava aracı olacak.

Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek, Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi sağlayacak.